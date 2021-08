JO 2021 (judo): Riner dévoile ce qu’il a dit à Cysique avant le combat décisif

Invité de RMC ce lundi, à son retour à Paris, Teddy Riner a dévoilé ce qu’il a dit à Sarah-Léonie Cysique avant le combat décisif de la finale par équipes aux Jeux olympiques 2021.

C’est l’une des images fortes de ces JO de Tokyo pour l’équipe de France. Au Budokan, samedi dernier, Teddy Riner sort du tapis après avoir remporté son combat en finale de la compétition par équipes face au Japon. C’est la "balle de match" pour les Bleu(e)s. Sarah-Léonie Cysique va défier la Japonaise Tsukasa Yoshida. Si la Française, médaillée d’argent en individuel, gagne ce duel, la médaille d’or prendra l’avion vers Paris. Juste avant le début du combat, Teddy Riner s’arrête alors pour embrasser sa coéquipière sur le front. Et lui glisser quelques mots. Que lui a-t-il dit ?

"Je lui ai dit : ‘C’est à toi de jouer, tu vas lui montrer qui tu es, tu vas aller chercher cette médaille’, a raconté Teddy Riner dans l’After Tokyo ce lundi soir sur RMC. Je l’ai reboostée. Je lui ai dit : ‘Tu ne te mets aucune pression, tu vas donner tout ce que tu as’. Et derrière, elle a assuré, elle fait ce qu’il fallait. C’est elle qui ramène le point de la victoire. C’est juste extraordinaire."

"Il y a beaucoup de personnes qui me parlent de ce moment-là, a aussi expliqué Sarah-Léonie Cysique sur RMC. C’est vrai que c’était un moment très fort. Cette transmission d’énergie avant que je monte sur le tapis, c’est ce qui nous représente vraiment. On s’entraide vraiment et on se motive pour aller chercher le meilleur de nous-mêmes sur chaque combat." L’équipe de France de judo a quitté le Japon avec cette dernière magnifique médaille d’or, collective. La 8e au total (deux en or, trois en argent, trois en bronze).

Riner: "Je ne pensais pas voir autant de monde à Paris"

Forcément, l’accueil à Paris a été la hauteur de l’impact de cette réussite du judo français aux Jeux olympiques. "En plein mois d’août, je ne pensais pas voir autant de monde pour nous acclamer, nous faire cet honneur, cette ovation au Trocadéro, a reconnu Teddy Riner. Je pensais rentrer tranquille, que ça allait être un petit truc tranquille. Et en fait, c’est un truc monstrueux ! Il y a beaucoup de larmes. Les gens sont fiers, très contents de ce qu’on a fait. Ils ont envie de nous revoir, ils nous disent de continuer pour Paris 2024. Il faut prendre le temps de fêter, de se reposer et après, de préparer Paris 2024. Il faut se laisser le temps, vraiment." Rendez-vous dans trois ans pour de nouvelles grandes émotions.