Judo: "Bien plus qu’une médaille à mes yeux", Margaux Pinot comblée après les championnats d’Europe

Récente médaillée de bronze aux championnats d’Europe à Sofia (Bulgarie), Margaux Pinot s’est exprimée sur les réseaux sociaux pour faire part de sa satisfaction d’obtenir cette médaille après ses déboires extra-sportifs. En novembre 2021, Pinot avait porté plainte contre Alain Schmitt, son ancien entraîneur et ex-conjoint, pour violences conjugales.

Une médaille de bronze qui vaut tout l’or du monde. Margaux Pinot s’est hissée sur la troisième marche du podium des championnats d’Europe à Sofia ce samedi. Une médaille acquise au détriment de l’Autrichienne Michaela Polleres, vice-championne olympique des -70kg à Tokyo. Bien que le sacre européen ne soit pas au bout, l’important est ailleurs pour Pinot. Selon la judokate française, cette médaille de bronze est "bien plus qu’une médaille à (s)es yeux". Via Facebook, elle a exprimé sa joie après ces championnats d’Europe. "Une page se tourne pour laisser une nouvelle s’écrire… et avec quelle énergie et sérénité, reconnaît la sportive orginaire de Besançon. Aujourd’hui je vais mieux, je vais bien. Je m’écoute, et ça c’est l’essentiel quand on décide d’être heureuse. Merci aux personnes présentes et soucieuses de mon bien être.”

Margaux Pinot revient de loin. En novembre 2021, la Franc-Comtoise porte plainte contre Alain Schmitt, son entraîneur et conjoint, pour violences conjugales. Placé en garde à vue, Schmitt, qui s'apprêtait à prendre les rênes de la sélection féminine israélienne, est finalement finalement relaxé en première instance par le tribunal de Bobigny en février, faute "de preuves de violences volontaires" sur Pinot. Entraîneur national de la Bulgarie depuis février, Alain Schmitt affirme de son côté que c'est Pinot qui l'aurait "empoigné" et débuté l'altercation.

Le procès en appel a eu lieu le 8 avril. Le délibéré sera rendu le 10 juin prochain. En attendant ce dénouement, Margaux Pinot savoure sa médaille.