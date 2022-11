Judo: "Une journée vraiment top" pour l'équipe de France, championne d'Europe par équipe mixte

L’équipe de France de judo est devenue pour la première fois de son histoire championne d’Europe par équipe mixte aujourd'hui à Mulhouse. Avec une composition remaniée à cause des différentes compétitions passées et à venir, les Bleus ont tracé leur route en sortant les Ukrainiens, les Turcs et les Pays-Bas en finale (4-1). Priscilla Gneto a apporté son point lors de la finale. L’alchimie française a encore fonctionné.

Priscilla Gneto, c’est la première fois que l’équipe de France remporte ce titre. Voilà une nouvelle médaille !

On est content. La journée a été longue. C’est une médaille que je n’avais pas. Ça fait une autre médaille dans ma collection. Aujourd’hui c’était une journée vraiment top. On était à la maison et on avait ce challenge de gagner devant notre public.

C’était une drôle d’équipe de France, avec des engagés aux Mondiaux et des gens qui sortaient du championnat de France 1èree Division.

C’était un parfait mix. On a tous des emplois du temps différents. Aujourd’hui, il fallait que tout le monde fasse face. Certains avaient combattu le week-end dernier aux France 1ère division, d’autres trois semaines avant à Abu Dhabi, d’autres aux Mondiaux début octobre. Aujourd’hui, on a su se mobiliser tous ensemble au même moment pour ramener cette médaille d’or. C’est encore mieux.

L’alchimie se fait naturellement. Quand on est avec le kimono de l’équipe de France c’est une petite famille. On se connait mais qu’on se côtoie ou pas, avec le judogi de l’équipe de France on ne fait qu’un. A chaque fois que l’équipe se présente sur une compétition par équipe on a cet état d’esprit où on a envie de gagner tous ensemble. D’être devant le public c’était le côté bonus.

Qu’est ce que vous vous êtes dit avant d’affronter les Pays-Bas ?

On s’est dit une finale ça se gagne. Rien d’autre. Qu’une seule issue: "la bagarre".

Vous concernant, vous partagiez la place des -57kg avec Faïza Mokdar.

La journée s’est très bien passée, je ne suis rentrée que sur le combat pour la finale. Faïza Mokdar a fait la demie (victoire). C’est une stratégie des coachs. Je pense que c’était la meilleure stratégie par rapport à nos plannings. Je suis arrivée sur la finale j’étais pleine de jus !