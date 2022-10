Mondiaux de judo: Amandine Buchard en bronze, une première médaille pour la France

La Française Amandine Buchard, vice-championne olympique à Tokyo l'an passé, a décroché le bronze en -52 kg aux championnats du monde de judo, vendredi à Tachkent (Ouzbékistan). Il s'agit de la première médaille pour la France dans ces Mondiaux.

L'équipe de France de judo est enfin lancée dans ses championnats du monde. Au lendemain de l'ouverture de la compétition, marquée par l'élimination de Shirine Boukli dès les 8es de finale, Amandine Buchard s'est bien rattrappée de sa défaite en demi-finale contre la redoutable japonaise Uta Abe, celle qui l'avait privée de l'or olympique en finale à Tokyo l'an dernier.

Troisième podium mondial pour Buchard

La Française a réussi à prendre le bronze dans un combat face à la Mongole Khorloodoi Bishrelt. À 1'05'' du gong, Buchard a placé son kata-guruma (mouvement d'épaule) pour poser sur la tranche la judoka asiatique, action synonyme de waza-ari. À 27 ans, elle remporte ainsi sa troisième médaille de bronze mondiale après 2014 (en -48 kg) et 2018. Il s'agit donc du premier podium pour la France dans cette édition des Mondiaux.

Plus tôt ce vendredi, dans la catégorie des -66kg, Walide Khyar a été sorti dès le 3e tour, tout comme Romain Valadier-Picard et Cédric Revol jeudi. Si le Français a bien manoeuvré jusqu'au début de la prolongation et menait 2 pénalités à zéro, Shmailov est parvenu à saisir sa manche et lancer un fauchage extérieur (o soto gari) puissant, provoquant un ippon.