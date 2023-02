Tous les matchs de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr en championnat sur RMC Sport 1 et la chaîne Twitch RMC Sport

En exclusivité, RMC Sport 1 et la chaîne Twitch RMC Sport diffusent l'intégralité des matchs de championnat de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr (Saudi Pro League) pour la saison en cours.

RMC Sport est ravie de proposer en exclusivité la diffusion de tous les matchs de Cristiano Ronaldo avec le club d’Al-Nassr en championnat d'Arabie saoudite pour la saison en cours.

Après le succès des diffusions des deux premiers matchs de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite en janvier (+100K spectateurs), les abonnés et followers de RMC Sport peuvent continuer de suivre le parcours du quintuple Ballon d’or avec le club d’Al-Nassr, entraîné par Rudi Garcia. Les matchs sont à suivre sur la chaîne TV et la chaîne Twitch de RMC Sport.

Rendez-vous dès ce jeudi 9 février (18h30) avec le match entre Al-Wehda et Al-Nassr en direct sur RMC Sport 1 et la chaîne Twitch RMC Sport.

À propos de RMC SPORT

RMC SPORT propose le meilleur du football européen et des sports de combat avec la retransmission notamment de l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League, l’UEFA Europa Conference League, l’UEFA Super Cup et l’UFC. RMC Sport c’est aussi des émissions, des reportages et des contenus exclusifs à retrouver sur ses chaînes tv, son site rmcsport.fr, son application RMC Sport, sa chaine Twitch et ses réseaux sociaux. Le bouquet RMC SPORT est disponible en France métropolitaine, les DROM et Monaco, chez SFR et sur tous vos écrans TV, consoles de jeu et clés TV HDMI, ainsi que sur tous les smartphones, tablettes et ordinateurs via les applications SFR TV et RMC Sport, et le site internet rmcsport.tv. RMC SPORT est le média incontournable pour suivre ses compétitions favorites et tout savoir de l’actualité sportive.



À propos de la chaîne Twitch RMC SPORT

Lancée en avril 2022, la chaîne Twitch de RMC Sport réunit aujourd’hui 115.000 followers en moins d'un an, faisant d'elle le leader sport en France sur la plateforme. Avec la diffusion live de nombreux événements sportifs dont des matchs d’UEFA Europa League, d’Europa Conference League, les matches de Cristiano Ronaldo au championnat d’Arabie Saoudite avec Al Nassr, la Coupe du Monde de Rugby à XIII, le championnat de France féminin de volleyball, des combats de MMA et de boxe ou encore l'émission culte de RMC "L'After Foot", RMC Sport se positionne comme la chaîne Twitch de référence sur le sport.