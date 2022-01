Affaire Yannick Agnel: les dessous de la plainte pour viol contre l'ex-champion olympique

INFO BFMTV - L'ancien champion olympique de natation Yannick Agnel est accusé de viol par la fille de son ex-entraîneur, Lionel Horter, alors qu'elle n'avait que 13 ans. Certains voient en cette plainte une manipulation, quand les proches de la victime racontent un parcours douloureux qui a conduit cette dernière à porter plainte.

Viol pour les uns, manipulation pour les autres: l’affaire Yannick Agnel divise le microcosme de la natation française. L'ancien nageur est accusé de viol par la fille de son ex-entraîneur au Mulhouse Olympic Natation, Lionel Horter, alors que celle-ci n'avait que 13 ans.

Les proches de la plaignante que BFMTV a pu rencontrer sont tous scandalisés par la suspicion de manipulation qui pèse sur la plainte. Ils expliquent qu'ils connaissent les familles qui répandent ces "rumeurs". Des parents d'anciens nageurs élites du Mulhouse Olympic Natation maintenant en froid avec le club.

Ceux qui remettent en cause la plainte de la jeune fille disent "se poser des questions". Comment les parents de la victime présumée - dont le père Lionel Horter est l'entraineur du club - ont pu ignorer ce qui se passait entre la mineure de 13 ans à l'époque et le nageur, alors que Yannick Agnel, leur fille et tous les autres licenciés passaient leur temps avec eux au Mulhouse Olympic Natation? Comment la famille Horter peut prétendre avoir découvert cette relation peu de temps avant la plainte? Comment se fait-il que cette plainte tombe après que le club a été condamné à verser 60.000 euros à Yannick Agnel à la suite d’un litige portant sur sa dernière année de contrat (l'appel est prévu pour mars 2022)?

Les critiques du Mulhouse Olympic Natation voient dans cette plainte une vengeance de la part de la famille Horter.

"Ce sont leurs méthodes", nous assure une ancienne bénévole.

Un autre jure avoir entendu Franck Horter, l'oncle de la victime, dire en 2019 à propos de leur litige financier que Yannick Agnel ferait mieux de faire attention "vu le dossier qu'on a sur lui et ma nièce". Des propos que personne n'a pu nous confirmer.

Une photo de Yannick Agnel et de la victime présumée, qui aurait été prise dans la Sierra Nevada fin 2015 © DR

Une liaison connue de certains

Le principal argument de ceux qui accusent les Horter est qu'ils ne pouvaient ignorer cette relation alors qu'eux et leurs enfants nageurs savaient. Cette liaison a été connue assez vite par des proches de la victime à qui nous avons pu parler.

D'après ce qu'ils nous ont raconté, le premier rapprochement entre la jeune fille et Yannick Agnel se fait à la fête du nouvel an 2016 (le 31 décembre 2015). La soirée est organisée dans l'appartement du champion. Il embrasse la jeune fille.

Par la suite, des actes sexuels ont lieu en février 2016, en Thaïlande. Le Mulhouse Olympic Natation y emmène ses nageurs pendant plusieurs semaines pour s'entraîner sous le soleil. Des proches de la victime présumée nous racontent que le soir, ils regardaient des films dans une chambre. La jeune fille s'absentait alors, prétextant aller voir ses frères ou parfois aller regarder un autre film dans la chambre de Yannick Agnel... Mais aussi avec ses frères. Toujours selon ses proches, la jeune fille revenait souvent au bout de 45 minutes, racontant que le film ne lui avait pas plu.

Au retour de Thaïlande, elle aurait continué à voir Yannick Agnel selon un témoin, en se rendant le mercredi après-midi, demi-journée de pause pour les nageurs, dans l'appartement de l'ancien champion olympique.

Enfin, toujours selon ses proches, elle a réussi à se libérer de Yannick Agnel aux Jeux olympiques à l'été 2016. C’est à ce moment-là qu’elle met fin à leur liaison. Lors de ces JO à Rio, le médaillé olympique ne brille pas. Il refuse même de courir un relais justifiant être malade. Dans le club de Mulhouse, un doute subsiste toujours sur la véracité de cette maladie.

"Il était dépressif", assurent plusieurs témoins à BFMTV.

Une photo de Yannick Agnel et de la victime présumée, qui aurait été prise en Thaïlande en 2016 © DR

Une photo de Yannick Agnel et de la victime présumée, qui aurait été prise dans la Sierra Nevada (Espagne) fin 2015 © DR

La souffrance de la jeune fille

Au vu de la durée de leur liaison, les sceptiques parlent d'une "relation consentie", "mal qualifiée" par la justice qui, pour l'instant, a mis en examen le nageur pour viol et agression sexuelle "parce qu'il existe une différence d'âge importante", explique la procureure.

Pourtant la plaignante semble avoir très rapidement souffert de cette liaison. Dans les mois qui suivent, elle se confie à des amis et nageurs du club. A certains, elle apparaît comme "ne se rendant pas compte" des faits présumés.

"On en a rigolé entre filles", se souvient une amie.

A d'autres personnes, très proches, elle livre à de rares moments un tout autre sentiment. Ainsi, un proche nous raconte que lorsqu'elle lui confie, quelques mois après, avoir eu cette relation, elle a une crise de sanglots, "de très gros pleurs, presque des cris." Un de ses ex-petits amis se souvient aussi qu'elle parlait sans problème de ses anciennes relations sauf celle avec Yannick Agnel:

"Ça la mettait mal à l'aise, elle me disait 'je ne vais pas te parler de ça'".

Une photo de Yannick Agnel et de la victime présumée, qui aurait été prise en Thaïlande en 2015 © DR

Sa peine serait devenue insupportable en décembre 2020. A cette période, la jeune fille Horter nage les championnats de France. Elle revoit Yannick Agnel au bord du bassin. Il commente ces championnats pour la télévision.

"Je vois qu'elle ne va pas bien", se souvient un de ses ex-petits amis, sans pour autant comprendre immédiatement.

Début 2021, elle va de plus en plus mal. Elle déprime, perd du poids. Elle en parle alors pour la première fois à ses parents selon des proches et son avocate. Février 2021, elle arrête la natation, l'œuvre de sa vie.

Ce n'est qu'à l'issue d'une longue et difficile réflexion qu'elle dépose une plainte contre l'ancien champion olympique au début de l'été 2021. "C'est compliqué de révéler ce genre de faits, d'autant plus compliqué quand l'agresseur s'appelle Yannick Agnel", défend maître Isabelle Rollet, l'avocate de la jeune fille qui assure que lorsque la victime a été entendue, elle a raconté les faits "avec une honnêteté tellement évidente, que ça ne peut pas être de la manipulation."