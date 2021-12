Affaire Agnel: "On ne peut qu’être abasourdis", s'émeut le président de la Fédération

Le président de la Fédération française de natation Gilles Sezionale était l’invité ce samedi des Grandes Gueules du Sport, sur RMC. Il a réagi à l’affaire Yannick Agnel, placé en garde à vue dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour "viol et agression sexuelle sur mineure de 15 ans".

"Ça nous est tombé dessus." Invité ce samedi matin des Grandes Gueules du Sport sur RMC, le président de la Fédération française de natation Gilles Sezionale a accepté de s’exprimer sur l’affaire Yannick Agnel. L’ancien nageur de 29 ans, double champion olympique, a été placé en garde à vue jeudi dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à Mulhouse pour "viol et agression sexuelle sur mineure de 15 ans".

L'affaire remonte à 2016, période à laquelle Agnel s'entraînait au Mulhouse Olympic Natation sous la houlette de Lionel Horter. "On a appris l’information par les médias. J’étais en partance pour Montpellier (où se déroulent les championnats de France de natation, ndlr). On reste pantois devant une telle information", a réagi Sezionale.

La Fédération pourrait se constituer partie civile

"Il faut repréciser le cadre. Depuis que je suis président, c’est tolérance zéro sur ces affaires. La fédération se met à chaque fois partie civile quand une licenciée est victime, pour la défendre. Là aujourd'hui sur cette procédure on n’a eu aucune information. La procureure avait demandé le silence absolu. Ça nous est tombé dessus. On ne peut pas imaginer des choses pareilles. Au-delà de la présomption d’innocence, on ne peut qu’être abasourdis", a-t-il ajouté.

La Fédération pourrait se constituer partie civile dans cette affaire. "Yannick n’est plus licencié depuis quelques années. La procédure disciplinaire ne peut se tourner que vers des gens toujours licenciés à la fédération, mais la fédération peut se porter partie civile. On l’a déjà fait dans d’autres cas par le passé pour défendre des victimes potentielles licenciées à la fédération. On va voir ce qui va se passer", a précisé Sezionale.

Agnel possède un des plus beaux palmarès de la natation française : il a été sacré double champion olympique à Londres en 2012 sur 200m et avec le relais 4x100m masculin, puis champion du monde en 2013 dans les deux mêmes courses.