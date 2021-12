Affaire Agnel: cinq questions sur l’enquête qui agite la natation française

L'ancien nageur français Yannick Agnel (29 ans), double champion olympique en 2012, a été placé en garde à vue jeudi dans le cadre d'une enquête pour "viol et agression sexuelle sur mineure de 15 ans". Que lui est-il reproché? Quels sont les protagonistes de l'affaire? RMC Sport fait le point.

Qui est Yannick Agnel?

Yannick Agnel (29 ans) a connu son heure de gloire dans les bassins lors des Jeux olympiques 2012. Cette année-là, il se révèle aux yeux du monde en décrochant le titre sur 200m, avant d’ajouter l’or en relais 4x100m. Il avait confirmé un an plus tard en s’offrant les deux mêmes médailles lors des championnats du monde de Barcelone, quelques mois après avoir quitté son entraîneur Fabrice Pellerin et Nice, le club de ses premiers exploits - qu’il avait rejoint à 14 ans.

En mai 2013, Agnel avait en effet choisi de donner un nouveau virage à sa carrière en rejoignant les Etats-Unis. Il était finalement rentré en France en novembre 2014 pour rejoindre Mulhouse et s’entraîner sous les ordres de Lionel Horter, jusqu’aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Eliminé dès les séries du 200m, il avait annoncé sa retraite dans la foulée. Agnel avait laissé l'image d'un champion disposant d'une bonne cote de sympathie auprès du public mais aussi d'un caractère affirmé comme lorsqu'il s'était présenté en 2009 au bord des bassins en simple maillot de bain quand tous ses concurrents portaient des combinaisons bien plus performantes.

Il s’est depuis reconverti dans l'esport en dirigeant la structure MCES à Marseille. Il était aussi consultant chez France Télévisions lors des Jeux olympiques de Tokyo l'été dernier et tenait une chronique hebdomadaire sur France Info, qui a suspendu leur collaboration le temps de l’enquête.

Que lui est-il reproché?

Yannick Agnel a été interpellé jeudi à son domicile parisien avant d’être placé en garde à vue à Mulhouse dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour "viol et agression sexuelle sur mineure de 15 ans". La victime présumée est une fille de Lionel Horter, âgée de 13 ans au moment des faits qui dateraient de 2016, à l’époque où le champion olympique nageait au Mulhouse Olympic Natation (MON), tout comme la jeune fille, également licenciée du club. Selon L’Equipe, Yannick Agnel était logé chez la famille Horter.

Où en est le dossier?

Un juge d’instruction enquêtait depuis plusieurs mois sur cette affaire avant de décider de l’interpellation de Yannick Agnel, jeudi par les enquêteurs de la DTPJ (Direction territoriale de la police judiciaire). Ce dernier est placé sous le régime de la garde à vue et "collabore avec la police pour rétablir la vérité", a confié son entourage à BFMTV. Il est confronté aux déclarations de la victime mais aussi d’autres protagonistes entendus dans cette affaire. Plusieurs anciens nageurs ont été auditionnés. La garde à vue peut durer jusqu’à samedi en fin de matinée. A l’issue de celle-ci, Agnel pourrait être mis en examen.

Quelle est la nature du litige entre Agnel et le club de Mulhouse?

Cette affaire éclate alors qu’un litige oppose déjà Yannick Agnel et son ancien club de Mulhouse, intimement lié à la famille Horter. Laurent, père de Lionel et Franck (qui lui a succédé en 2017), a fondé le club dont il fut longtemps le président. Marie-Octavie, la mère, fut pour sa part vice-présidente de la Fédération française de natation. L’histoire entre Yannick Agnel et le club s’est mal terminée. Après l’annonce de son départ, le champion olympique a réclamé 60.000 euros au club de Mulhouse, montant de sa dernière année de contrat. L’affaire a été portée devant la justice et le MON a été condamné à payer cette somme en première instance avant de faire appel - qui sera examiné en mars 2022.

Pourquoi l’histoire entre Agnel et Mulhouse s'est compliquée?

Yannick Agnel avait rejoint Mulhouse en 2014 pour tenter de relancer sa carrière en vue des Jeux olympiques de Rio avec Lionel Horter, entraîneur de renom qui a notamment formé Roxana Maracineanu et Amaury Leveaux. L’aventure n’a pas été très fructueuse avec un forfait pour les Mondiaux 2015 (en raison d’une pleurésie), année où il a vécu le drame de la tragique disparition de sa grande amie, Camille Muffat, dans le crash d’un hélicoptère sur le tournage de l’émission Dropped.

Il avait laborieusement décroché sa qualification pour les JO 2016 où il n’a été que le fantôme de lui-même. A Rio, il s’était brouillé avec ses partenaires du relais 4x200m avant de recevoir le soutien de son entraîneur, Lionel Horter. Le règlement de compte interviendra quelques années plus tard au moment des révélations de Radio France sur "les dérives de Mulhouse" dans lesquelles la plainte d’Agnel contre le club (pour réclamer ses 60.000 euros) avait été rendue publique. "Aux Jeux de 2016, ça a été la catastrophe, avait fulminé Franck Horter, le père de Lionel, sur Radio France. Il a foutu le bordel dans le relais 4x200m, ça faisait la une de L'Équipe et il annonce la fin de sa carrière sans même nous prévenir. Il nous a fait passer pour des débiles. Cela nous a pris des mois pour retrouver un semblant de crédibilité auprès des élus."