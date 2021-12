Champion olympique, consultant, e-sport: les différentes casquettes de Yannick Agnel

Le nageur Yannick Agnel a été placé en garde à vue jeudi dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour viol sur mineure. Double champion olympique en 2012, retraité quatre ans plus tard, il s’était depuis lancé dans le e-sport. Avec des projets variés, Yannick Agnel est devenu une figure médiatique.

L’ancien nageur Yannick Agnel (29 ans) a été interpellé dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour des faits supposés de viol sur mineure. Arrêté à Paris jeudi, il a été placé en garde à vue à Mulhouse. Révélé au grand public en 2012 avec ses deux titres olympiques, le Niçois a depuis multiplié les projets.

Double médaillé d’or aux JO de Londres

A seulement 20 ans, Yannick Agnel devient double champion olympique aux Jeux de Londres, en 2012. Il remporte d’abord l’or en relais 4 x 100m nage libre, avec Amaury Leveaux, Fabien Gilot et Clément Lefert. Le Niçois conclut le relais français en beauté, en réalisant le meilleur chrono. Il impressionne, notamment côté USA, en reprenant une seconde à l’Américain Ryan Lochte, déjà double médaillé d’or à Pékin en 2008 et star de la Team USA. Après ce sacre en relais, Yannick Agnel brille en individuel sur le 200 mètres nage libre. Il marque les esprits et devient ainsi le cinquième nageur français champion olympique.

Il s’exile aux Etats-Unis

Après sa brillante année olympique, Yannick Agnel crée la surprise en se séparant de son entraîneur Fabrice Pellerin, avec qui il travaillait depuis ses 14 ans. Après les Mondiaux de Barcelone, qu’il termine avec deux titres (encore une fois 200 mètres nage libre et 4 x 100 mètres), il décide de partir s’entraîner à Baltimore aux Etats-Unis, un choix rare pour un nageur français. Le Niçois explique vouloir "découvrir la natation outre-Atlantique" et s’entraîner "dans des conditions optimales". Mais l’expérience ne sera pas aussi belle qu’attendue. Après coup, il confiera avoir traversé une dépression. Le Français ne retrouvera jamais son niveau des JO de Londres.

Une retraite à seulement 24 ans

Pour Agnel, les Jeux olympiques de Rio en 2016 tournent au fiasco. Non seulement le champion olympique en titre est éliminé dès les séries, mais le collectif tricolore explose en public. Les relayeurs français reprochent à Yannick Agnel de "les avoir lâchés" et règlent leurs comptes par médias interposés après leur élimination précoce. Quelques mois plus tard, comme il l’avait laissé entendre pendant les Jeux, Agnel, lassé, annonce qu’il prend sa retraite, à seulement 24 ans et dit vouloir se tourner vers "de nouveaux challenges". Dans la foulée, il reprend ses études, sur les bancs de Sciences Po.

Il se tourne vers le e-sport

En 2019, le désormais ex-nageur rejoint la structure d’e-sport MCES, club basé à Marseille, en tant que directeur sportif, et déclare vouloir "mettre son passé du très haut niveau au service du e-sport". Depuis, Agnel n’a pas quitté le secteur. Au printemps 2021, il prend également la casquette de consultant e-sport chez France Info, avec une chronique hebdomadaire et un podcast.

Consultant natation de France Télévisions

S’il a pris sa retraite en 2016, Yannick Agnel n’a cependant pas complètement quitté les bassins. Il devient dès 2019 consultant pour France Télévisions, à l’occasion des Championnats du monde de natation. Cet été, il était également au micro de la chaîne publique lors des JO de Tokyo. Le mois dernier, Yannick Agnel avait aussi annoncé la sortie de son premier roman, Les racines du soleil, en janvier.