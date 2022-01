Natation: un Niçois de 16 ans bat des records… mais ne peut pas défendre les couleurs de la France

Arrivé dans l'hexagone à l'âge de 4 ans, le jeune nageur Michel Arkhangelsky est devenu le meilleur dossiste en France. Un pays qu'il ne peut représenter, faute de nationalité.

L'un des plus grands espoirs du pays ne peut pas représenter la France. A seulement 16 ans, Michel Arkhangelsky, un jeune nageur d'origine russe licencié à l'Olympic Nice natation est l'un des meilleurs dossistes du pays. Pourtant, il ne peut pas représenter la France. "Je suis arrivé en France à 4 ans. Depuis l'âge de 5 ans, je m'entraîne à Nice. J'ai appris le français, mes amis sont Français. La France n'est pas juste une langue, c'est une culture et des valeurs auxquelles je m'identifie et que j'aimerais représenter sur la scène internationale", a confié le nageur, lundi sur le plateau de BFM Nice Côte d'Azur.

"Sur le podium, le deuxième monte à mes côtés, comme si je n'étais pas là"

Multimédaillé, ce beau bébé d'1,97m pour 95 kilos accumule les podiums, sans pour autant être mis en avant. "Quand je gagne, je monte sur la première marche du podium mais le deuxième monte à mes côtés, comme si je n'étais pas là. Quel que soit le résultat que je fais, un Français va prendre ma place. Quand je fais des records de France, je ne les ai pas, étant donné que je ne suis pas français. C'est une source de motivation car je bats de records et je peux faire plus, mais c'est une source de déception car je fais ça pour rien", explique Michel Arkhangelsky.

Alors que la procédure de naturalisation a été montée il y a 18 mois, l'adolescent est toujours sans nouvelle et continue de s'entraîner, sous l'oeil avisé de son coach, Fabrice Pellerin. "Au regard des belles performances qu'il produit depuis quelques saisons, on a fait appel aux institutions sportives en mettant en avant le fait que si Michel était naturalisé, il pourrait représenter le drapeau français et ce serait une plus-value pour notre sport. On est en attente. Le chemin est sinueux administrativement."

Les JO 2024 dans un coin de sa tête

Pourtant, l'ONN et Michel Arkhangelsky espèrent avoir rapidement des nouvelles, sachant que les Jeux olympiques 2024 arrivent dans deux ans. "Quand on dit 2024, on pense avoir encore quelques saisons mais le temps passe très vite. Il y a une petite course contre la montre, d'où la raison des appels de Michel et du club. Aujourd'hui, Michel n'a pas le choix entre représenter la France et la Russie. Son coeur a choisi depuis qu'il est en France. Sportivement, pour lui, c'est soit être Français, soit rien du tout", complète son entraîneur.

Alors que sa vie tourne autour des bassins, Michel Arkhangelsky dédie son temps à sa passion et espère que tous les détails administratifs soient réglés en temps et en heure, afin de pouvoir prétendre à une sélection pour les Jeux olympiques de Paris, ce qui serait "un grand honneur".