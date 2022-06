Mondiaux de natation: les Bleus en forme sur 100m dos

Les séries du 100m dos hommes et femmes ont souri aux nageurs tricolores dimanche matin lors de la deuxième journée des championnats du monde à Budapest.

Au lendemain du triomphe de Léon Marchand au 400m 4 nages, places aux séries du 100m dos, dimanche lors de la 2eme journée des championnats du monde de natation à Budapest. Chez les femmes, Emma Terebo et Analia Pigrée se sont qualifiées pour les demi-finales. La première en réalisant le 6ème temps des séries (59’’87). "Je me suis sentie au top pour un matin et je suis contente du temps, expliquait avec un grand sourire la nageuse calédonienne qui s’entraîne à l’INSEP. C’était l’objectif de nager moins de la minute ce matin." La championne de France de ce 100m dos disputait à 23 ans sa première course dans un championnat du monde. "C’est ouf, c’est impressionnant mais c’est aussi kiffant. J’ai trop aimé être là ce matin." Ça passe également de justesse pour Analia Pigrée, 16ème en 1’01’’13 et dernière qualifiée pour les demi-finales qui auront lieu ce dimanche à 18h56.

Ndoye-Brouard a "envie de faire comme Léon Marchand"

Du côté des hommes, Mewen Tomac et Yohann Ndoye-Brouard ont aussi leur ticket pour les demi-finales en poche. Yohann Ndoye-Brouard a pris la 4ème place des séries du 100m dos en 53''22. "Je m’approche de mon meilleur temps de la saison donc c’est plutôt cool pour rentrer dans la compétition", assurait le nageur originaire d’Annecy. Disqualifié en demi-finale des Jeux olympiques de Tokyo après avoir heurté le mur sur le virage, le nageur de l’INSEP espère pouvoir montrer son potentiel à Budapest.

Ndoye-Brouard était dans les tribunes samedi soir pour assister au sacre de son coéquipier Léon Marchand. "Ca nous donne de la force, on a envie de faire comme lui. Je crois que j’ai un peu moins de marge que lui pour aller gagner près du record du monde (rire). Mais essayer de faire une médaille ce serait bien. On va d’abord essayer de passer les tours et passer en finale ce soir ce sera l’objectif." En demi-finale à 18h18 il sera accompagné de Mewen Tomac qui a pris la 8ème place des séries en 53''60. Les finales du 100m dos féminin et masculin se disputeront lundi.