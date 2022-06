Natation: le Français Léon Marchand sacré champion du monde du 400m 4 nages avec un énorme chrono

Le Français Léon Marchand, 20 ans, a signé un authentique exploit en devenant champion du monde du 400m 4 nages samedi à Budapest, en battant le record des championnats.

Enorme Léon Marchand ! Le nageur français de 20 ans s'est adjugé le titre de champion du monde du 400m 4 nages ce samedi, lors de la première journée des championnats du monde de natation à Budapest. Le natif de Toulouse entraîné par Bob Bowman aux Etats-Unis a devancé, au terme d'une course parfaite, les deux Américains Carson Foster, médaillé d'argent, 20 ans comme lui, et le "vétéran" Chase Kalisz, 28 ans, champion olympique à Tokyo l'été dernier.

Surtout, avec son chrono exceptionnel en 4'4''28, le Français détient le nouveau record des championnats. Il bat aussi de plus de quatre secondes son record de France. Et bat le record d’Europe. Il devient le deuxième performeur de l’histoire derrière le recordman du monde, la légende Michael Phelps. Il est le 8ème nageur français à être champion du monde en individuel.

"C'est énorme"

"C'est incroyable ce qui s'est passé pour moi", a déclaré le Tricolore à chaud avant de déclaré au micro de France Télévision : "C'est énorme, j'ai bien géré le stress de la finale. Je ne pensais pas être aussi rapide dans l’eau, c’est trop cool, je ne sais pas quoi dire. Je m’entraîne toute l’année pour ça. C’est magnifique."

Tout bon à deux ans de Paris 2024

Avec cette médaille d'or, Léon Marchand lance magistralement l'équipe de France dans ces championnats du monde. C'est la première médaille d'or du jeune homme qui s'entraîne à l'université d'Arizona sous les ordres de Bob Bowman, l'ex-coach de Phelps. Son point fort est la brasse, ce qui lui a permis de distancer Foster après avoir pris un bon départ et bien résisté sur le papillon et surtout le dos, qui est supposé être son point faible. Ça ne s'est pas vu. Promis à un grand avenir, il confirme son talent au plus haut niveau et se place d'ores-et-déjà comme un candidat à une médaille, dans deux ans, aux JO 2024 de Paris.