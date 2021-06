Natation: Championnats de France interrompus pour un problème technique dans le bassin

Les Championnats de France de natation, qualificatifs pour les Jeux olympiques de Tokyo, ont été interrompus "jusqu'à nouvel ordre" samedi en cours de matinée en raison d'un problème technique dans le bassin de Chartres, a annoncé la Fédération française de natation (FFN).

C’est un événement rarissime qui vient chambouler les sélections olympiques. Les championnats de France de natation ont dû être interrompus en milieu de programme ce samedi matin à l’issue des séries du 200m brasse féminin, en raison d’un problème technique avec le bassin de Chartres, au niveau de la plage de départ. Les plots de départ sont situés sur une plateforme amovible qui permet en temps normal de séparer le bassin de 50m en deux bassin de 25m. Cette plateforme, pour une raison encore ignorée, a bougé pendant les séries ce matin.

"On se laisse le temps de comprendre le problème"

"On s’est aperçu que le mur du départ avait bougé, raconte Julien Issoulié, le DTN de la natation. On a arrêté la compétition pour trouver une solution pour le remettre. Il y a un côté qui est parfaitement aligné, et un autre côté où il y a 20-30cm de moins. On a fait venir le technicien de la piscine pour voir dans quelle mesure le problème est important." La bassin de compétition ne mesurait plus 50m sur une grande partie du bassin. La compétition ne reprendra pas ce matin, a indiqué Julien Issoulié.

Une réunion en visio-conférence est prévue à 13h avec les entraîneurs en attendant que le service technique de la piscine tente de résoudre le problème. Il sera ensuite temps de trouver une solution pour que les sélections puissent reprendre. "On va voir ce que l’on fait sur le programme parce qu’il y a plein de répercussions, notamment sur le 200m brasse, où deux filles ont réalisé les minimas B ce matin. On se laisse juste le temps de comprendre le problème, et là où il peut nous amener, et en fonction de ça, on verra comment adapter le programme", répond Issoulié, interrogé sur la nécessité éventuelle de les faire renager.