Natation: Marc-Antoine Olivier non sélectionnable en équipe de France pour raisons disciplinaires

La Fédération française de natation a indiqué ce vendredi que Marc-Antoine Olivier "n'est pas sélectionnable" en équipe de France pour les Mondiaux à Fukuoka et la Coupe du monde en eau libre à Paris en raison des "récents incidents" l'impliquant.

La Fédération française de natation serre la vis. À un peu plus d'un mois des Mondiaux de natation à Fukuoka (14-30 juillet), la FFN a annoncé ce vendredi que Marc-Antoine Olivier "ne participera pas aux Championnats du Monde à Fukuoka et à la Coupe du Monde eau libre à Paris" jusqu'au 31 août, sans pour autant dévoilé les raisons de cette décision.

"Les critères de sélection des équipes de France de natation sont en effet basés sur les performances réalisées mais aussi sur le respect de valeurs et de principes de fonctionnement collectif. Les récents incidents impliquant Marc-Antoine Olivier nous ont malheureusement conduits à prendre cette décision", indique la Fédération dans un communiqué. Au Japon, il sera remplacé par Sacha Vely, qui a terminé 3e du 10 km et du 5 km lors des sélections en Martinique.

Des discussions à venir

Pour autant, la FFN ne ferme pas la porte à un retour du nageur de 26 ans, champion du monde du 5km en eau libre à Budapest en 2017. "Après le 31 août, la DTN proposera à Marc-Antoine Olivier un temps d’échange pour évoquer la préparation de la saison prochaine qui sera déterminante dans la qualification aux Jeux Olympiques de Paris", poursuit le communiqué.

Une compétition à laquelle Marc-Antoine Olivier peut prétendre à ramener une breloque. Médaillé de bronze du 10 km à Rio en 2016, le Français était totalement passé au travers cinq ans plus tard à Tokyo, terminant seulement 6e. Une "descente aux enfers" qu'il avait raconté à RMC Sport en avril 2022. "On n'était pas parti pour faire cette 6e place et en plus finir quand même, mine de rien, à deux minutes du vainqueur. Ça a été très dur à accepter. Après, j'ai voulu rebondir en essayant de trouver une structure, ce que j'avais prévu de faire déjà trois mois auparavant, j’en avais discuté avec Philippe (Lucas), on avait dit qu’on essaierait de finir en beauté sur les Jeux, rappelait-il. C'est vrai que ça c'est un peu mal terminé parce que tout simplement on était déçus tous les deux. Après je pense qu’on a fait des erreurs chacun de notre côté pour qu’on arrive à cette à cette 6e place."