Natation: suspendu par la Fédération, Marc-Antoine Olivier conteste sa mise à l'écart

Privé de sélections pour les Mondiaux de natation de Fukuoka par la FFN pour des "récents incidents", le nageur tricolore Marc-Antoine Olivier a annoncé dimanche, lors des championnats de France à Rennes, qu’il conteste la décision de sa Fédération.

Marc-Antoine Olivier contre-attaque. Sanctionné par la Fédération française de natation vendredi qui l'a privé de sélection pour les championnats du monde de Fukuoka (14-30 juillet) - et donc d'une première chance de qualification olympique pour le 10km d'eau libre -, le nageur de 26 ans a indiqué qu'il allait "contester la décision avec (son) avocat". Le médaillé de bronze olympique du 10km à Rio s'est brièvement exprimé à l'issue de sa série du 400m nl des championnats de France à Rennes: "Je n'en dirais pas plus. On va régler ça tranquillement et ce n'est pas mon but de faire la guerre avec la Fédération. Donc j'espère qu'on va pouvoir en discuter tranquillement."

La Fédération française de natation avait annoncé vendredi la suspension de Marc-Antoine Olivier en équipe de France jusqu'au 31 août, évoquant de "récents incidents". Le nageur avait reçu plusieurs avertissements en raison de son comportement vis-à-vis du staff des Bleus, notamment un conseil de discipline en 2021 qui lui avait valu une sanction financière. Au mois d'avril, il avait de nouveau été averti pour ses propos jugés virulents envers l'encadrement des Bleus.

5e de sa série au 400 nl

Cette décision prive Marc-Antoine Olivier des championnats du monde 2023 au Japon, mais aussi de l'étape de Coupe du monde de Paris les 5 et 6 août, répétition générale des JO 2024. "Les critères de sélection des équipes de France de natation sont en effet basés sur les performances réalisées mais aussi sur le respect de valeurs et de principes de fonctionnement collectif", a indiqué l'instance dans un communiqué.

Le nageur qui s'entraîne désormais en Italie a pris la 5e place des séries du 400m nl ce dimanche matin en 3’51’’46. C'est le Toulousain Joris Bouchaut qui a nagé le plus vite en séries (3’48’’74).