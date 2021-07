Un participant se noie lors du triathlon de Gravelines

Un participant du triathlon Chtriman 113 de Gravelines est mort noyé lors de l’épreuve de natation, samedi. L’homme, de nationalité belge, était âgé de 47 ans.

L’édition 2021 du triathlon Chtriman a été endeuillée par la mort d’un participant, dimanche. L’homme âgé de 47 ans et de nationalité belge s’est noyé lors de l’épreuve de natation. L’équipe secouriste sur place a entamé une tentative de réanimation à 12h47 avant que les sapeurs-pompiers ne poursuivent l'intervention, selon BFM Lille. En vain. Un véhicule d’assistance aux victimes et véhicule infirmier (soit 5 personnes) ont été engagés sur place.

"Nous sommes attristés de vous annoncer le décès d’un participant ce dimanche 4 juillet 2021 lors de la partie natation du Chtriman 113, ont déclaré les organisateurs dans un communiqué. Les soins d’urgences prodigués sur place par l’équipe de soins n’ont malheureusement pas permis de le réanimer. Bouleversés par ce drame, nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et ses amis. Nous les accompagnons dans leur détresse. C’est une perte pour sa famille mais également pour toute la famille triathlon."

L’épreuve du Chtriman 113 comprend 1,9 kilomètre de natation, 90 kilomètres de vélo et 21 kilomètres de course à pied. Les distances sont divisées par deux par rapport au Chtriman 226 qui compte 3,8 kilomètres de natation, 180 de cyclisme et un marathon (42.195km) pour finir.

L’épreuve de natation se déroulait sur le bassin du PAarc, base nautique sur les rives du fleuve Aa. Annulée en 2020 en raison la crise sanitaire, l’épreuve a réuni 2.400 participants.