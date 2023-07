Victime d’une sévère chute de vélo, Alexandre Boyon ne pourra pas commenter les Mondiaux de natation

Alexandre Boyon souffre de fractures aux côtes et à l’omoplate après une chute de vélo, rapporte L’Equipe ce lundi. Le journaliste ne pourra pas tenir sa place pour commenter les championnats du monde de natation (23-30 juillet) sur France Télévisions.

Repos forcé pour Alexandre Boyon. Alors qu’il devait être aux commentaires des championnats du monde de natation du 23 au 30 juillet prochain à Fukuoka (Japon), le journaliste de France Télévisions doit observer un arrêt de travail d’un mois après une "chute de vélo sévère", rapporte L’Equipe.

Alexandre Boyon souffre de fractures aux côtes et à l’omoplate. "Je devais partir vendredi matin à Fukuoka, mais finalement je voyagerai dans mon canapé, a confié le journaliste auprès du quotidien sportif. On ne va pas se plaindre. Des trucs comme ça, ça arrive à des milliers de personnes chaque jour, il y a des trucs plus graves."

Christian Choupin va le remplacer

"J’aurais pas dû retirer les petites roues à l’arrière, s’est-il également amusé sur son compte Twitter. À fond derrière cette belle équipe de France de Natation. 1er spectateur et supporter."

Pour pallier l’absence d’Alexandre Boyon et assurer les commentaires de la compétition, France Télévisions a choisi Christian Choupin. Ce dernier sera accompagné de Camille Lacourt, qui assurera le rôle de consultant. En principe, Alexandre Boyon devrait faire son retour à l’antenne pour les Mondiaux d’athlétisme de Budapest, organisés du 19 au 27 août.