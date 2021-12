Violences sexuelles: Yannick Agnel reconnait la "matérialité des faits"

Mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineure, le double champion olympique de natation Yannick Agnel a reconnu les faits a déclaré la procureure lundi à Mulhouse.

Yannick Agnel est passé aux aveux. Après 48 heures de garde à vue, l’ancien nageur mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineure, a reconnu les faits, a indiqué ce lundi Edwige Roux-Morizot, procureure de la République de Mulhouse. "Yannick Agnel reconnait la matérialité des faits qui lui sont reprochés, a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse. Il précise qu'il n'avait pas le sentiment qu'il y a eu contrainte. Si les faits sont constitutifs de viol c'est parce que vous n'ignorez pas qu'il existe une différence d'âge très importante entre les 13 ans de la victime et les 24 ans de Yannick Agnel." La victime est Naome Horter. Elle est la fille de l'ex-entraîneur d'Agnel, Lionel Horter.

Il est toujours présumé innocent

Et la procureure de poursuivre : "Les faits reprochés sont des faits de viol et d'agression sexuelle. Les chefs de mise en examen, c'est sur toute l'année 2016. Cela s'est aussi produit en Thaïlande, à Rio, et à Tenerife. Ce qui tend à penser qu'il y a eu plusieurs faits. Tous les faits se sont déroulés sur l'année 2016." Edwige Roux-Morizot ajoute que le champion olympique "n'a pas eu le sentiment de placer cette femme sous contrainte. Il le regrette."

D'autres auditions sont prévues et un certain nombre d'investigations auront lieu. La procureure a rappelé que "Yannick Agnel est toujours présumé innocent même s'il a reconnu la matérialité des faits, en tout cas la partie civile pour être objectif."