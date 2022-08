PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 19 août - Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic: Marcus Thuram (Mönchengladbach) marque contre le Hertha Berlin (2.65)

Buteur contre Hoffenheim (3-1) puis à Gelsenkirchen face à Schalke 04 (2-2), Marcus Thuram attaque fort la saison avec Mönchengladbach alors qu'il était la priorité de Nice il y a quelques semaines. A trois mois du début de la Coupe du monde, le fils de Lilian Thuram a tout intérêt à briller en Bundesliga s'il veut voir le Qatar fin novembre avec les Bleus. Comme Mönchengladbach a de grandes chances de battre le Hertha, il me semble judicieux de faire confiance au Français, surtout pour une jolie cote de 2.65, face à des Berlinois qui ont encaissé quatre buts en deux journées. N'oublions pas que Gladbach reste sur 70 % de victoires à domicile contre le Hertha et que Marcus a inscrits cinq buts lors des trois derniers matches de son club (deux officiels et un en amical).

Fiabilité : 40 %

Les autres options:

Mir (Séville) marque contre Valladolid (2.35)

Lacazette (Lyon) marque contre Troyes (2.00)

Gomis (Galatasaray) marque sur la pelouse d'Umraniyespor (2.35)

Cote totale pour les quatre buteurs du jour: 29.27

Pariez sur Mönchengladbach - Hertha ici