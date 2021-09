PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 7 septembre Quart de finale/US Open

Mon pronostic : Auger-Aliassime bat Alcaraz en quatre manches (3.70)

Match très intéressant à suivre aujourd’hui dans le tableau masculin. Il s’agit du quart de finale le plus jeune depuis 2006 et un duel entre Rafael Nadal et Novak Djokovic à Roland-Garros lors duquel le Serbe avait abandonné. Félix Auger-Aliassime a retrouvé de la régularité depuis la saison sur gazon. Il a atteint les quarts de finale à Cincinnati en offrant une belle résistance à Tsitsipas avant de s’incliner en trois manches. Pour cet US Open il a sorti Donskoy, Zapata Miralles, Bautista et Tiafoe. Alcaraz est la révélation de ce tournoi. Jamais un joueur de son âge n’avait atteint ce stade de la compétition ici. Après avoir obtenu le premier titre de sa carrière sur le circuit ATP à Umag cette année, il a atteint les demi-finales à Winston Salem avant d’arriver à Flushing Meadows. A son tableau de chasse on trouve Norrie, Rinderknech, Tsitsipas et Gojowczyk. Face aux deux derniers, il est allé chercher des victoires en cinq manches. Je pense qu’il y a laissé beaucoup d’énergie. Je le vois embêter le Canadien mais je vois Félix s’imposer en quatre manches. Un beau pari coté à 3.70 !

