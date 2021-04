Nouveau succès pour l'Ecurie Griezmann

Seulement quatre jours après avoir remporté le premier Quinté de sa carrière grâce à Hooking, Antoine Griezmann a de nouveau vu sa casaque triompher sur un hippodrome avec Natsukashi ce lundi 26 avril.

Alors qu'elle effectuait ses débuts en course, Natsukashi a triomphé avec une grande autorité dans le Prix de la Calèche des Impératrices sur l'hippodrome de Chantilly. Montée par le jockey Jules Mobian, la pouliche âgée de 3 ans a placé une accélération dévastatrice à 300 mètres de l'arrivée pour s'envoler et rallier le poteau en tête avec huit longueurs d'avance sur sa dauphine. Suivant de très près les performances de ses chevaux, Antoine Griezmann n'a pas manqué de saluer cette nouvelle victoire par un tweet juste après l'arrivée.

Déjà un quatrième succès en 2021 pour Antoine Griezmann

Il s'agit du quatrième succès de l'année pour l'Ecurie Griezmann. Le footballeur possède douze galopeurs et huit trotteurs entraînés respectivement par Philippe Decouz et Mickaël Cormy. Propriétaire depuis 2017, Antoine Griezmann fait partie des nombreux sportifs passionnés de courses hippiques comme Clément Lenglet, Mbaye Niang, Tony Parker et Renaud Lavillenie.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport