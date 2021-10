Tony Parker bat Antoine Griezmann et remporte son premier Groupe 3

Appartenant à Tony Parker (écurie Infinity Nine Horses), Mangoustine s’est imposée facilement devant Txope, appartenant à Antoine Griezmann, lors du Prix Miesque (G.3) ce mardi 26 octobre sur l’hippodrome de Chantilly.

Le premier duel entre Tony Parker et Antoine Griezmann dans les courses hippiques a donc tourné à l’avantage de l’ancien basketteur grâce à sa pépite Mangoustine. Entraînée par Frédéric Rossi, la pouliche âgée de 2 ans s’est imposée brillamment de bout en bout. Elle a ainsi remporté sa troisième course en autant de sorties publiques et a donc conservé son invincibilité. Passionné de courses hippiques et propriétaire de galopeurs depuis août 2020, Tony Parker a décroché son premier Groupe 3 (le troisième échelon dans la catégorisation des courses sous les Groupe 1 et Groupe 2). Depuis le début de l’année 2021, Tony Parker possède 50% de réussite à la gagne avec 11 victoires en 22 courses.

