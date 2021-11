ddzaz

Y croire, jusqu'au bout... Leo Margets n'a jamais baissé les bras et c'est tant mieux ! Engagé sur l'un des tournois de la dernière chance, l'event #83 1.500$ The Closer qui porte bien son nom, la fluette espagnole a joué des coudes jusqu'au bout pour s'adjuger son 1er bracelet WSOP, le 3ème dans l'escarcelle du Team Winamax en quelques jours (après les sacres de Romain Lewis et Adrian Mateos Diaz). Opposée à 1.902 autres joueurs, celle dont la première ligne Hendon Mob date de 2008 s'est imposé face à l'irlandais Alex Kulev (2ème pour 232.920$) après avoir entamé le duel avec seulement 7 millions face au 47 millions de son adersaire.

Seule femme vainqueure d'un bracelet aux WSOP 2021

Léo Margets, une femme en or ! © Winamax

Surexcitée à l'issue de son sacre, elle se confiait aux journalistes de Winamax : "Je n'y crois pas. J'étais déjà ravi de faire un petit deeprun, tout aussi ravie de pouvoir faire encore une table finale comme en 2018, mais alors là... le bracelet ! J'ai pas mal fait les montagnes russes dans ce tournoi, ce qui offre encore un peu plus de plaisir. Je suis monté haut... mais je suis aussi tombée très bas, j'aurais pu sauter depuis longtemps, c'est pour ça que même si j'avais perdu, je n'aurais pas été déçue." Pour sa performance, la pure catalane empoche 376.850$, soit le plus gros gain de sa carrière. Bravo Leo !