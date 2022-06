Double Contact - 100 Blaze: "Le duo Mbappé-Benzema, c’est effrayant"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "RMC Sport". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. A l’occasion de la sortie de son projet "Blow", on a rencontré 100 Blaze. Le rappeur de Marseille nous parle de ses premières virées au Vélodrome, de l’aura de Dimitri Payet et de l’armada offensive des Bleus.

La sortie scolaire la plus cool de l’histoire. Alors qu’il était encore en primaire, 100 Blaze a découvert le Vélodrome grâce à son professeur de CM2. "Il était super fun, il nous avait tous emmenés au stade, se rappelle le rappeur de Marseille. C’était OM-Nantes, on avait gagné 1-0. Quand j’ai entendu les ‘Aux armes’, d’un côté et de l’autre, je me suis dit: ‘Wouah, ils crient fort les gens!’ J’ai vu une arène avec des gladiateurs. Je me souviens de mecs torse nu accrochés au grillage..."

"Payet mouille le maillot comme il faut"

Marqué par le passage de Didier Drogba sur la Canebière, l’artiste d’origine comorienne apprécie aujourd’hui la finition d’Arkadiusz Milik et la grinta dMattéo Guendouzi. Mais il admire surtout le talent de Dimitri Payet: "C’est une dinguerie. Ses coup-francs, ses actions, sa vision de jeu. Il a des jours avec et des jours sans, mais ça régale quand il a des jours avec. Nous aussi, on lui a demandé l’amour et le soutien qu’il réclamait. Ça y est, c’est un gars de chez nous, on se ressent en lui. Il mouille le maillot comme il faut."

"Benzema, c’est un rappeur le mec"

En plus de l’OM, 100 Blaze soutient aussi le Real Madrid. Avec un regard admiratif pour la carrière de Karim Benzema, qui vient de décrocher sa cinquième Ligue des champions. C’est ce qu’il nous confie lorsqu’on le rencontre pour la sortie de son projet "Blow" (disponible depuis avril): "On a l’impression que Benzema a 18 ans, qu’il est en détection et qu’il essaie des prouver des trucs. Alors que ça y est, on a compris, tu es trop chau! Il sait tout faire sur le terrain, il a la hargne. Il lui manque juste le Ballon d’or. Donnez-lui son Ballon d’or!" Au-delà de son charisme sur le rectangle vert, le punchliner du 13 suit également KN Bueve sur les réseaux: "Je regarde souvent son Insta. C’est un rappeur le mec. Il a des bêtes de caisses, il fait des bêtes de séances de sport."

A moins de six mois de la Coupe du monde 2022, 100 Blaze a hâte de voir ce que son association avec Kylian Mbappé va donner au Qatar. Le duo est-il capable d’offrir une troisième étoile à la France? "Je n’ai pas envie de nous porter l’œil, mais normalement ça devrait bien se passer, sourit-il. On a la meilleure équipe. Benzema-Mbappé, je n’arrive même pas à y croire, c’est effrayant. Les gens vont prier quarante fois avant de jouer contre eux. On les attend minimum en finale!"

