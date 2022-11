Double Contact - Emkal: "Guendouzi a le caractère d’un Marseillais"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. A l’occasion de la sortie de son projet "Cœur ouvert", on a rencontré Emkal. L’artiste de Marseille nous parle de la grinta de Mattéo Guendouzi, de la ferveur algérienne et son talent assez limité au foot.

Ce n’est pas le plus initié de la bande. Mais il se tient quand même au courant. De toute façon, il n’a pas vraiment le choix. Autour de lui, tout le monde parle de ballon rond à Marseille. Et forcément, l’OM arrive assez vite dans la discussion. Mais plutôt que de débattre du schéma tactique d’Igor Tudor ou du positionnement d’Alexis Sanchez, Emkal préfère se rendre au Vélodrome, qu’il a découvert à l’âge de 14 ans. "J’aime bien assister à des matchs, explique l’artiste phocéen. Les supporters à Marseille, c’est vraiment un truc de fou. La première fois que j’ai vu ça, j’ai pété les plombs! Tu entends crier, c’est le "halla" (le désordre), je kiffe. Celui qui n’a pas vu ça, il faut vraiment qu’il le voit dans sa vie."

Après avoir fréquenté les tribunes populaires, Mohamed (son vrai prénom) a également découvert les loges du stade avec ses producteurs. L’occasion d’observer de près l’attitude de guerrier de Mattéo Guendouzi sur le terrain: "Il est tarpin bouillant. Guendouzi, il est très fort. La personne qui sort du lot en ce moment à Marseille, c’est lui. Il a le caractère d’un Marseillais, ça tue."

"Je suis fier d’être fier d’être Algérien"

Lorsqu’on le rencontre à l’occasion de la sortie de son projet "Cœur ouvert" (disponible depuis le 30 septembre), Emkal se réjouit du Ballon d’or 2022 attribué à Karim Benzema: "C’est un truc de fou. C’est la fierté des DZ ce gars, c’est de la tuerie, son parcours et tout. Il sait ce qu’il fait, il sait où il va. Il a du charisme, c’est un DZ! (sourire)"

Même s’il a grandi dans le sud de la France et soutient aussi les Bleus, Emkal suit avec une émotion particulière l’équipe de son pays d’origine: "L’Algérie, c’est la fierté incarnée. Moi, je dirais même que c’est une qualité d’avoir cette fierté en vrai. Parce que je suis fier d’être fier d’être un Algérien (rires). Genre tu nais comme ça. C’est vraiment une grosse fierté. Même si tu ne suis pas le foot, si tu es un Algérien et que tu vois l’Algérie gagner, c’est une sensation que tu ne peux pas connaître si tu n’es pas Algérien."

"Mon daron était dégoûté de me voir jouer au foot"

Le rappeur du 13, proche de Soolking (qui lui parle avec de l’AC Milan, son club de coeur), se décrit en revanche comme un sportif assez limité. Surtout en crampons: "J’ai fait un peu de tout, du foot et du tennis, mais ça n’a pas marché. Même mon daron était dégoûté de me voir jouer au foot (rires). Je n’avais pas de poste. On me disait reste en attaque, je partais en défense. On entendait l’entraîneur me crier dessus: ‘Arrête de faire ça’. Il a serré avec moi, je te dis la vérité..."

