Double Contact - Fresh: "Tchouaméni a la mentale, il sait être méchant"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport", baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. A l’occasion de la sortie de son projet "A l’abri", on a rencontré Fresh la Peufra. Le rappeur belge nous parle de son amour pour le Real Madrid, de la rivalité France-Belgique et de son amitié avec Loïs Openda.

Plus de 1.600km séparent son quartier de Liège du stade Bernabeu. Mais Fresh réduit la distance à chaque fois qu’il se pose devant un match du Real Madrid. La seule équipe pour laquelle il vibre depuis son enfance. "C’est le meilleur club du monde, résume le rappeur belge. J’aime bien l’état d’esprit. On joue pour le maillot, il n’y aucun joueur égoïste au Real. C’est tout pour l’écusson. Moi, j’aime bien cet amour du maillot. Ça me fait penser à mon équipe, on bosse pour le collectif plus que pour nos stats personnelles."

Âgé de 25 ans, le vainqueur de la première édition de "Nouvelle École", l’émission diffusée au printemps sur Netflix, a découvert le ballon rond au début des années 2000. Avec un regard fasciné pour les stars merengue: "Je te dirais R9, c’est logique. C’était un grand joueur. Il y a eu aussi Beckham, Zizou, la grande équipe du Real, où il n’y avait que des noms. Là, c’était vraiment les Galactiques. Je pense que c’est à cause d’eux que j’ai eu cet amour pour le Real et au final, je me suis accroché plus à la maison Real Madrid qu’aux joueurs qui y jouent."

"Benzema? Un exemple de réussite"

Aujourd’hui, l’interprète de "Chop" admire la success-story de Karim Benzema. Une figure dont il s'inspire au quotidien. "Il a galéré. Il a travaillé de ouf. On a essayé de le mettre tout en bas à certains moments, mais il n’a jamais baissé les bras. Je pense que c’est un exemple. C’est le genre de profil que j’aime bien étudier, pour me motiver personnellement et me dire que ce n’est jamais fini. Ce sont des exemples de réussite les gens comme Karim."

Lorsqu’on rencontre Fresh dans Paris, pour la sortie de son projet "A l’abri" (disponible depuis le mois dernier), la Coupe du monde 2022 n’a pas encore débuté. Mais KB Nueve a déjà soulevé son Ballon d’or: "C’est mérité de fou, c’est trop ce qu’il a fait. Personne ne peut parler et personne n’a parlé carrément. C’est la première qu’il y a un Ballon d’or où personne ne dit: "Oué, mais…". Non, là personne ne pouvait parler, c’est mérité. Respect."

"Camavinga est trop fort"

Grand fan de Cristiano Ronaldo, pour sa mentalité et sa force de travail, le punchliner de Wallonie salue les premiers pas d’Aurélien Tchouaméni, arrivé l’été dernier au Real en provenance de Monaco: "Il s’est adapté très vite, c’est fort. Il ne lui a fallu que deux ou trois matchs pour capter le délire. Je pense que c’est devenu un cadre maintenant. Il a la mentale, il sait être méchant, il se comporte vraiment bien. Moi, je kiffe le profil. Force à Tchouaméni."

Fresh apprécie aussi le talent d’Eduardo Camavinga, recruté un an plus tôt au Stade Rennais. "Il est tout simplement trop fort. Au milieu de terrain, il est super important. Il ne commence pas à chaque fois les matchs, mais quand il rentre tu ressens son importance pour l’équipe", observe Julien (son vrai prénom), qui se décrit lui-même comme un avant-centre rugueux et préférerait recruter Erling Haaland que Kylian Mbappé dans les années à venir.

"Les Français, vous voulez trop être les chefs"

Déçu de ne pas voir la génération dorée des Diables Rouges soulever un trophée, avec Eden Hazard, Kevin De Bruyne ou Romelu Lukaku, Fresh la Peufra a une théorie sur l’antagonisme qui s'est développé entre la France et la Belgique. "En vrai, c’est parce que vous (les Français, ndlr) êtes énervants. La rivalité, c’est de votre faute si elle s’est créée, parce que vous voulez trop montrer que vous êtes les chefs. Nous, pendant longtemps on s’est construit, on n’a eu du mal à avoir une équipe solide. Maintenant, on est là."

"On ne veut pas dire qu’on est plus forts que l’équipe de France, poursuit-il. On veut juste que vous mettiez du respect sur notre nom. On sent que vous redoublez d’efforts contre nous, c’est limite un clasico le match. Vous êtes trop là en train de dire que la Belgique c’est vos petits et c’est ça qui nous dérange. On veut juste régler ce petit palabre-là et après, tranquille, c’est la famille la France (sourire)."

"Openda, c’est mon petit frère"

Connecté à Mamadou Sakho, avec qui il s'est branché sur les réseaux, Fresh mise sur la nouvelle génération belge pour atteindre les sommets. En citant notamment Alexis Saelemaekers, l’ailier de l’AC Milan, ou Loïs Openda, l’attaquant de Lens, dont il est très proche.

"C’est mon petit frère, je l’ai vu grandir. C’était mon voisin d’en face. C’est quelqu’un que j’ai vu travailler devant mes yeux. Je l’ai vu monter les échelons petit à petit, jusqu’à être sélectionné en équipe de Belgique. C’est un profil qui me fait plaisir et pas seulement parce qu’on a une relation personnelle. Je sais tout ce qu’il a traversé pour en arriver là et je ne peux mettre que du respect là-dessus".

