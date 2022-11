Double contact: "Mbappé est plus fort que Messi", on a maté France-Danemark avec RK

RMC Sport a suivi la victoire de l’équipe de France face au Danemark, samedi à la Coupe du monde 2022 (2-1), avec RK et son équipe. Un moment riche en émotions avec le rappeur de Meaux, qui a vibré devant le doublé de Kylian Mbappé. Épisode "Double Contact" collector!

Il a le regard de celui qui ne doute pas. Au moment de s’installer dans le canapé en cuir face à la télé, RK affiche une confiance totale. Ses potes aussi. C’est sûr, l’équipe de France va battre le Danemark pour son deuxième match à la Coupe du monde 2022. Tout le monde est persuadé. "Moi, je dis 2-0, buts de Mbappé et Giroud", annonce l’artiste de 21 ans, avec qui on a suivi la rencontre samedi après-midi dans les studios de Rapelite, au nord-ouest de Paris. Le début de match cadenassé instille un léger doute dans l'esprit de Ryad (son vrai prénom), survêtement gris, casquette noire, baskets blanches et rouges. Les coéquipiers de Christian Eriksen résistent bien aux champions du monde.

Mais les Bleus prennent peu à peu l’ascendant au Qatar. "La France est en train d’accélérer. Dembélé, homme du match pour l’instant les gars, hein?", lance RK, qui a une connexion privilégiée avec l’ailier du Barça. Après un premier acte frustrant, l’arbitre renvoie tout le monde aux vestiaires. "Nous avons des occasions. Les Danois ne nous font pas peur. Ils ont tiré une fois aux cages et c’était à côté, positive le punchliner du 77. Mais il faut que Deschamps parle à Mbappé dans les vestiaires, parce que là, ça ne va pas du tout…"

RK © RMC Sport

"Mbappé est plus fort que Messi"

L’attaquant du PSG est invité à passer la vitesse supérieure en seconde période. Et c’est ce qu’il fait en ouvrant le score à l’heure de jeu après un relai avec Théo Hernandez. Explosion de joie dans la salle. "Mbappé, je retire tout ce que j’ai dit. Tu es trop fort ma gueule", s’enflamme RK. Moins de dix minutes plus tard, l’égalisation d’Andreas Christensen refroidit un peu l’ambiance. Les visages se tendent. On se renseigne sur les chances des Bleus de se qualifier pour les huitièmes de finale avant le dernier match de poules face à la Tunisie...

Mais Kylian Mbappé clôt les débats en s’offrant un doublé dans les dernières minutes. En mode patron. RK exulte et tape de joie sur le canapé: "Mbappé, c’est trop pour moi. Tu ne peux pas ne pas l’aimer. Il fait trop de bien à la France. C’est sa Coupe du monde. Il est plus fort que Messi!" Coup de sifflet final. Applaudissements, checks et grand sourire. Les joueurs de Didier Deschamps ont fait le boulot et seront bien présents au tour suivant. Tout le monde peut rentrer l'esprit tranquille. "Nos Français nous régalent, nos Français prendront cette Coupe du monde, conclut RK, qui s'apprête à sortir la deuxième partie de son projet "Mentalité" (le 9 décembre). Allez les Bleus, on est grave ensemble!"

