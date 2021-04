Double Contact - Rim’K: "En Algérie, Zidane est plus populaire que le président"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. Après la sortie de son projet "ADN, on a rencontré Rim’K. Le tonton du 94 nous parle de ses habitudes à Auteuil, son admiration pour Marco Verratti et son amitié avec Zizou.

De longues avenues totalement désertes. Des gens cloîtrés chez eux et un service de sécurité renforcé. Une partie d’Alger a été bouclée à double tour en ce jour d’hiver 2010. L’ombre de Zizou plane sur la capitale. De passage dans son pays d’origine, l’idole en crampons est escortée comme un chef d’État à son arrivée en Algérie. L’ancien n°10 des Bleus est à la tête d’une délégation de France 1998 venue participer à un tournoi amical face à des joueurs locaux. Rim’K est de la partie. Installé entre Didier Deschamps et Laurent Blanc, le rappeur de Vitry-sur-Seine s’est greffé à l’expédition. Un rêve de gosse pour celui qui s’est lié d’amitié avec Zinedine Zidane. Les deux hommes partagent les mêmes origines kabyles. La connexion naturelle ne s’est jamais rompue depuis leur première rencontre. D'où ce voyage au bled pas comme les autres. C’est ce que nous raconte le membre historique du 113 lorsqu’on le rencontre pour la sortie de son projet "ADN" (disponible depuis février).

Il se chambre avec SCH lors des PSG-OM

Amoureux du PSG, le punchliner de la rue Camille Groult nous parle aussi de ses habitudes au sein du Virage Auteuil, où il rejoint régulièrement certains de ses potes ultras. Une tribune qu’il a beaucoup fréquentée à l’époque de l’ancien Parc des Princes. Avant l’arrivée des propriétaires qataris. Mais son cœur est resté rouge et bleu malgré l’évolution du club de la capitale. Avec une préférence pour la vista de Marco Verratti et l’envie de voir Kylian Mbappé devenir le Steven Gerrard local. Pour marquer l’histoire chez lui. Et permettre au tonton du 94 de continuer à chambrer ses amis marseillais. A commencer par SCH, qui a souvent le droit à son petit texto les soirs de PSG-OM…

>> Découvrez tous les entretiens "Double Contact" en cliquant ici