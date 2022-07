Double Contact - Roméo Elvis: "Vous prenez vite la confiance les Français"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. A l’occasion de la sortie de son projet "Tout peut arriver", on a rencontré Roméo Elvis. Le rappeur belge nous parle de son amour pour Liverpool, de son amitié avec Eden Hazard et nous livre ses pronos pour le Mondial 2022.

Une lueur d’appréhension dans le regard. Et un discours teinté de doute. A l’heure d’imaginer la Coupe du monde 2022, Roméo Elvis n’est pas très confiant pour les Diables Rouges, qui affronteront la Croatie, le Maroc et le Canada lors de la phase de poules au Qatar: "En Belgique, on a l’impression que le train est passé. On pense que notre chance, c’était 2018. On garde espoir, tout peut arriver. Mais franchement, ça peut être difficile. Il nous manque de la malice, la culture de la gagne et un autre joueur comme Hazard. Il y a De Bruyne aussi, mais il nous faut un petit truc en plus", nous confie le rappeur de 29 ans lorsqu’on le rencontre pour la sortie de son projet "Tout peut arriver" (disponible depuis fin mai).

En revanche, l’artiste de Bruxelles est nettement plus optimiste pour les Bleus: "La France, je la vois gagner la Coupe du monde. Vous êtes les favoris. Si Mbappé et Benzema sont en forme, s’ils s’entendent bien, ça ne peut que fonctionner. En France, il y a trop d’individualités, trop de bons joueurs, observe-t-il. Moi, je suis marié à une Française. J’aurai des enfants qui seront techniquement un peu champions du monde. La France, je l’aime. Maintenant que vous avez eu votre accident de parcours (élimination en quarts de finale l’Euro 2021 contre la Suisse, ndlr) et que Mbappé a vécu un traumatisme, je pense que ça ne vous arrivera plus. Je le vois mal arriver en tout cas. Après, vous prenez vite la confiance les Français, il faut le dire aussi. Calmos! Mais vous êtes les favoris..."

"Eden Hazard est juste trop cool"

En dehors des grandes compétition internationales, Roméo (son vrai prénom) supporte deux clubs à l’année: le RWD Molenbeek (à l’ouest de Bruxelles) et Liverpool. Après avoir assisté au sacre des Reds lors de la Ligue des champions 2005, au terme d’une finale mythique contre l’AC Milan (3-3, 3 tab à 2), il s’est pris de passion pour le maillot rouge.

"Je trouve que c’est un club qui a une vraie âme", glisse-t-il, avant de faire l’éloge de Steven Gerrard: "Quand on devient fan de Liverpool, on devient forcément fan de Steven Gerrard. On le connaît aussi parce qu’il a glissé une fois dans sa life et ça a empêché Liverpool de célébrer le titre. C’est trop beau les légendes. C’est comme Zizou. Ils sont connus pas uniquement pour ce qu’ils ont fait de grand, mais pour leurs chutes aussi, parce qu’ils ont montré qu’ils pouvaient tomber et revenir."

Dans l’équipe actuelle du LFC, Roméo Elvis apprécie Thiago Alcantara et "son toucher de balle fantastique". Mais sa préférence va à Trent Alexander-Arnold, né et formé à Liverpool. Connecté à plusieurs sportifs, le grand frère d’Angèle est notamment branché avec Eden Hazard. "Il est juste trop cool, en fait", souffle-t-il. Il côtoie aussi Thomas Meunier, qui l’a invité au Parc des Princes avec JeanJass lorsqu’il évoluait au PSG.

"Je me suis douché avec Carvaho et Lehmann"

Convié à plusieurs événements caritatifs, Roméo Elvis a eu l’occasion de fouler la pelouse du Vélodrome de Marseille et du Groupama Stadium de Lyon. Entouré de grands noms du ballon rond. "Je me suis retrouvé à taper la douche avec Ricardo Carvalho et Jens Lehmann", hallucine-t-il, en confiant être devenu pote avec Robert Pirès, Christian Karembeu ou Jean-Pierre Papin.

"C’est marrant de voir à quel point les sportifs de haut niveau ont la culture de la gagne à n’importe quel moment. Après le premier match qu’on a fait à Marseille, Tony Parker m’a dit: ‘T’inquiètes, au prochain match, on va jouer beaucoup plus longtemps parce que là, on n’a pas assez joué et c’est pour ça qu’on a perdu’. Il n’y avait pas de: ‘Oué, c’était très cool’. Pareil, Teddy Riner est revenu volontairement sur le terrain, sans qu’on le lui demande. Ciryl Gane aussi. Moi, je devais remplacer Pierre Gasly et il faisait genre il n’entendait pas, parce qu’il voulait rester. Ils sont number one dans le sang. C’était marrant à voir. C’est vraiment des champions."

"Je suis Zlatan Ibrahimovic, évidemment"

Roméo, lui, se décrit comme un footballeur pas maladroit mais assez perso. "Je sais taper de bonnes accélérations, j’ai une très grosse frape, mais je suis très individuel. Dès que j’ai la balle, je shoote, s’amuse-t-il. J’ai une grande gueule, je suis grand, j’aime le jeu aérien. Vu que j’ai fait du karaté, je sais lever la jambe assez haut. Je suis plutôt offensif et j’ai une haute estime de moi-même… je suis Zlatan Ibrahimovic, évidemment (sourire)."

