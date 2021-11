Double Contact - Still Fresh: "Steven Gerrard était avec nous au quartier"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propos des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. Après la sortie de son projet "Amour noir (saison 3)", on a rencontré Still Fresh. Le rappeur parisien nous parle du leadership de Marquinhos, de son passé de boxeur et du jour où Mamadou Sakho a ramené Steven Gerrard dans le 20e.

Il a débarqué au stade comme si de rien était. Entre la porte de Montreuil et celle de Bagnolet. Au nord-est de Paris. A la surprise générale, Steven Gerrard est venu rendre visite aux habitants de ce quartier du 20e arrondissement il y a quelques années. Pour un moment inoubliable, au milieu d’une foule de jeunes complétement hallucinés. Le capitaine de Liverpool a fait le déplacement à l’initiative de Mamadou Sakho, qui a grandi de ce coin populaire de la capitale. Tout comme ses agents.

Le défenseur de l’équipe de France évoluait à l’époque chez les Reds et il a convié l’idole d’Anfield sur ses terres. Still Fresh s’en rappelle parfaitement. Le rappeur de 28 ans était présent ce jour-là pour accueillir la star anglaise. Il a même posé quelques couplets avec d’autres artistes du secteur (dont S.Pri Noir) pour l’occasion.

C’est ce qu’il nous explique lorsqu’on le rencontre pour la sortie de son projet "Amour noir (saison 3)" (disponible depuis mi-septembre). Avec son air serein, son élocution impeccable et son vocabulaire imagé, le punchliner des Fougères capte facilement l’attention. Il nous raconte sa passion pour le PSG et son respect pour Marquinhos, capitaine exemplaire, humble et fédérateur. "C’est un mec de Paname maintenant", résume-t-il pour illustrer l’attachement du défenseur brésilien à la capitale. Entre les bâtiments en brique rouge de son "tieks", tout le monde parle aujourd’hui de Léo Messi, arrivé comme un rêve impossible durant l’été.

Le mental de Tyson, l’aura de Mohamed Ali

Lui s’intéresse aussi aux sports de combat. Avec un regard admiratif pour la trajectoire de Francis Ngannou, le swag de Floyd Mayweather ou l’attitude de Khabib Nurmagomedov. Bercé par les films d’arts martiaux de Jean-Claude Van Damme ou Jackie Chan, il a longtemps pratiqué la boxe anglaise dans sa jeunesse. Histoire de canaliser son énergie débordante. Sans jamais faire de combat officiel, mais en s’inspirant du mental d’acier de Mike Tyson et de l’aura légendaire de Mohamed Ali. Pour mieux affronter son propre destin.

