Doube Contact - Timal: "La persévérance de Benzema, c’est un exemple"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propos des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. A l’occasion de la sortie de son projet "Arès", on a rencontré Timal. Le rappeur du 77 nous parle de son soutien au PSG, de préférence pour Kylian Mbappé et de sa sympathie pour Paul Pogba.

Une dizaine de kilomètres, à peine. Le temps d’un bon footing. Champs-sur-Marne, le fief de Timal, est quasiment relié à Roissy-en-Brie, la ville d’enfance de Paul Pogba. C’est dans ce coin de Seine-et-Marne, à l’est de la région parisienne, que le rappeur a grandi. Dans l’ombre dorée du milieu de terrain des Bleus, de quatre ans son aîné.

La réussite du champion du monde 2018, buteur en finale contre la Croatie (4-2), est vraie une fierté pour tous les jeunes du secteur. La preuve concrète qu’un mec du 77 peut viser les sommets. C’est ce que nous explique l’artiste de 24 ans lorsqu’on le rencontre pour la sortie de son projet "Arès" (disponible le 15 octobre).

Fasciné par les dribbles de Ronaldinho

Grand supporter du PSG, le punchlineur d’origine guadeloupéenne a une préférence pour Kylian Mbappé dans l’équipe actuelle. Un autre pur produit d’Île-de-France. Ça ne l’empêche pas de savourer l’arrivée inattendue de Lionel Messi. Un recrutement aux contours irréels qui lui donne un espoir supplémentaire à l’heure de lorgner la Ligue des champions.

Le grand rêve d’un club qu’il soutient depuis les flip-flap de Ronaldinho au début des années 2000. Forcément déçu par la sortie de route de l’équipe de France à l’Euro 2021, Timal, qui est proche de Franck Ribéry, se félicite en revanche du retour de Karim Benzema en sélection. Un joueur qu’il admire pour ses talents de finisseur, son attitude sur le pré et sa longévité au Real Madrid.

