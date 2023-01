Equipe de France: Rothen charge Deschamps sur la gestion de Benzema au Mondial

Alors que le mystère plane toujours sur les circonstances du départ de Karim Benzema de l'équipe de France lors de la Coupe du monde, Jérome Rothen a avancé l'hypothèse d'une mauvaise relation entre le joueur du Real Madrid et le staff médical des Bleus dans l'émission Rothen s'enflamme.

"Il a fait payer au Ballon d'or et meilleur joueur du monde cette relation avec le préparateur physique et le médecin", assure Jérôme Rothen dans l'émission Rothen s'enflamme, au sujet de du départ de Karim Benzema de l'équipe de France. L'attaquant des Bleus avait dû quitter précipitemment le camp de base de Doha après s'être blessé au quadriceps lors d'un entraînement.

"Connaissant Didier Deschamps, il a défendu corps et âme son staff technique"

Depuis le mystère entourant son départ puis sa retraite de l'équipe de France peine à être levé. Mais Jérôme Rothen avance une hypothèse: celle d'une relation compliquée entre le staff médical et le buteur du Real Madrid.

"Je ne suis pas là pour juger les kinés ou le corps médical, précise le membre de la Dream Team RMC Sport. Mais ce qui est sûr c'est qu'il y a un vrai problème de relations entre Karim Benzema et le corps médical. Quand lui a répondu qu'il connaissait son corps au moment où eux ont voulu faire des tests... Connaissant Didier Deschamps, il a défendu corps et âme son staff technique. Il y a donc eu un premier accroc dans l'entente."

"Je l'ai défendu, là je le défends un peu moins..."

Un accroc qui laisse des traces, alors que Karim Benzema poursuit sa préparation. Si Jérôme Rothen se défend d'avoir toujours eu "une relation particulière" avec Didier Deschamps, il explique pourquoi il charge le technicien des Bleus aujourd'hui: "Je l'ai défendu, là je le défends un peu moins parce que je pense qu'il faut que ça change. Je l'ai critiqué parce que je connais le préparateur physique, le médecin, l'entraineur des gardiens..."

Pour Jérôme Rothen, le buteur madrilène s'est retrouvé au coeur des discussions et "Didier Deschamps a tranché le vif", juge-t-il avant de conclure : "Il a fait payer au Ballon d'or et meilleur joueur du monde cette relation avec le préparateur physique et le médecin, sous prétexte que Karim connait son corps et il se prépare tout seul."