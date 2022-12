Afrique du Sud: le champion du monde Nkosi réapparaît sain et sauf

Après plusieurs semaines de disparition, Sibusiso Nkosi a refait surface au domicile de son père pendant le week-end. La franchise sud-africaine des Bulls de Pretoria où évolue l'ailier a confirmé qu'il se trouvait en sécurité et n'était pas blessé.

L'ailier sud-africain Sibusiso Nkosi, champion du monde avec les Springboks, a réapparu au domicile de son père après avoir disparu pendant trois semaines, a annoncé lundi à l'AFP un responsable de son club de Pretoria, les Bulls.

Selon un communiqué du club, publié un peu plus tard, Nkosi, 26 ans, a parlé au directeur exécutif des Bulls, Edgar Rathbone, à Emalahleni, à l'est de Pretoria. "Sibusiso était en sécurité, pas blessé et en mesure de parler à Edgar," précise le communiqué. Une enquête de police avait été lancée ce week-end pour tenter de le retrouver.

Pas d'explication pour sa disparition

Aucune explication n'a encore été donnée pour ce qui a pu déclencher la disparition de Sibusiso Nkosi, renvoyé en Afrique du Sud pendant une tournée des Bulls en Europe, en octobre, alors qu'il était blessé à une côte et n'avait pas pu jouer en Irlande.



"Edgar a passé du temps tout seul avec Sibusiso pour comprendre comment le club pouvait lui assurer le soutien dont il a besoin, et quel type de soutien", ajoute le texte des Bulls.

Sibusiso Nkosi a connu la dernière de ses 16 sélections avec les Springboks en 2021. Il n'est plus titulaire sur l'aile droite des Bulls, l'entraîneur choisissant plutôt Kurt-Lee Arendse ou Canan Moodie quand Cheslin Kolbe est blessé.