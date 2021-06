Bayonne: Isaia Toeava va signer un an

Le centre international néo-zélandais, Isaia Toeava (35 ans, 36 sélections), va s’engager pour une saison (plus une seconde en option) à Bayonne.



Isaia Toeava découvrira un nouveau club et un autre championnat dans quelques semaines. L’expérimenté centre international néo-zélandais (35 ans), qui évoluait à Toulon ces deux dernières saisons après avoir porté les couleurs de Clermont, rejoindra Bayonne cet été. Le All Black aux 36 sélections, en fin de contrat, va s’engager pour une saison (plus une seconde en option) avec le club basque relégué après le barrage d’accession perdu dans le derby contre Biarritz.

Bayonne vise la remontée

Toeava jouera donc en Pro D2 la saison prochaine au sein d’une équipe qui entend remonter dans l’élite sans perdre de temps. Depuis l’été dernier, il a disputé 19 matchs dont 17 comme titulaire avec le RCT qui n’est pas parvenu à se qualifier pour les phases finales du Top 14 après sa défaite à Castres lors de l’ultime journée de la saison régulière.

Dans le staff, Yannick Bru sera toujours aux commandes la saison prochaine, comme l’a confirmé son président Philippe Tayeb la semaine dernière. Jeff Dubois, avec qui il a collaboré au sein du XV de France de 2015 à 1017 comme adjoints de Guy Novès, viendra l’épauler poussant ainsi Rémy Ladauge vers la sortie.