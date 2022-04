Top 14: Ntamack et Mola racontent les coulisses du film événement sur le Stade Toulousain

Invités du Super Moscato Show, sur RMC ce lundi, Romain Ntamack et Ugo Mola sont revenus sur les coulisses du film "Le Stade", qui retrace la saison 2020-2021 du Stade Toulousain.

Pendant toute une saison, achevée sur le doublé Top 14-Champions Cup, ils ont accepté de vivre avec une caméra braquée sur eux. Ce lundi, à une dizaine de jours de la sortie de "Le Stade" (le 13 avril), qui retrace la saison 2020-2021 du Stade Toulousain, Romain Ntamack et Ugo Mola ont raconté sur RMC les coulisses de ce film événement.

Au micro du Super Moscato Show, le manager des Rouge et Noir a notamment expliqué pourquoi il avait accepté le projet. "Il y a beaucoup de pudeur dans notre milieu. On sort d’une pandémie, avec nos supporters, nos familles et nos partenaires qui ne pouvaient même plus venir au stade. Au moment où on nous propose cette ouverture-là, elle paraît juste logique au regard de ce qu’on venait de vivre. On vivait un truc très particulier, c’était perturbant", a assuré Mola sur RMC.

Mola: "Ça va peut-être permettre au rugby de passer au step au-dessus"

"La possibilité d’être exposé au Stade Toulousain a toujours été un particulière, c’est un club qui a toujours été un peu ouvert, un peu innovant. Ça s'est bien goupillé. On a fait confiance à des gens qui ont vraiment intégré le vestiaire d’une manière assez incroyable. Le caméraman s’est fait oublier. Moi, je ne le vis pas super bien, parce que je suis particulièrement exposé. Mais ça va peut-être permettre au rugby de passer au step au-dessus."

Romain Ntamack, l’ouvreur titulaire du Stade Toulousain, a confirmé au micro de Vincent Moscato et de toute sa bande que la présence des caméras avait été très bien appréhendée par les joueurs. "On l’a bien vécu. Mathieu (le caméraman) a été super discret et super sympa avec tout le monde. Il s’est vite intégré à l’équipe et s’est fondu dans le décor. Au bout de deux ou trois semaines, on ne voyait même plus qu’il était là, il faisait les choses très discrètement pour être sûr de ne pas nous embêter."