Champions Cup: la finale n’aura pas lieu à Marseille au mois de mai

Prévues les 21 et 22 mai, les finales du Challenge européen et de la Champions Cup n’auront lieu à Marseille, selon les informations de RMC Sport. L’EPCR, organisateur de la Coupe d’Europe, arrêtera officiellement sa décision la semaine prochaine.



Les amateurs de rugby devront encore patienter à Marseille. La saison dernière, les finales européennes, initialement programmées au stade Vélodrome au mois de mai, avaient dû être reportées en raison du Covid-19. L’épilogue du Challenge européen s’était déroulé à Aix-en-Provence alors que les Anglais d’Exeter avaient remporté la Champions Cup contre le Racing 92 à Bristol au mois d’octobre. Le rendez-vous à Marseille était pris pour 2021, les 21 et 22 mai prochains.

Mais selon les informations de RMC Sport, cela ne sera finalement pas le cas, faute de pouvoir accueillir du public. La cité phocéenne pourrait accueillir les finales de 2022 programmées au Tottenham Hotspur Stadium, enceinte qui pourrait être choisie pour 2023. L’EPCR se réunira le 31 mars prochain pour arrêter une position officielle. Dès la semaine passée, l’organisateur de la Coupe d’Europe avait indiqué qu’il étudiait la suite à donner.

"Des discussions sont en cours entre l’EPCR, la Ligue Nationale de Rugby, l’Olympique de Marseille et les autorités locales afin d’évaluer en continu la faisabilité d’organiser les finales de l’European Rugby Challenge Cup et de la Champions Cup à Marseille les 21 et 22 mai, dans le contexte de la crise mondiale en constante évolution et sous réserve des recommandations officielles, tout en gardant à l’esprit la santé et la sécurité des joueurs, du personnel des clubs, des officiels de match et de la communauté du rugby dans son ensemble", indiquait un communiqué. Avec une décision "communiquée avant le début des phases éliminatoires des tournois, prévu le vendredi 2 avril."