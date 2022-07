Clermont: Wesley Fofana met un terme à sa carrière

Wesley Fofana, international français à 48 reprises entre 2012 et 2019, et figure de Clermont, a annoncé ce lundi qu’il avait décidé d’anticiper l’arrêt de sa carrière. Le joueur de 34 ans évoque notamment deux dernières années "difficiles à gérer".

Wesley Fofana raccroche les crampons. Ce lundi, le joueur de 34 ans a annoncé sa décision de mettre un terme à sa carrière dans un communiqué publié sur Twitter. International français à 48 reprises entre 2012 et 2019, le natif de Paris aura fait toute sa carrière professionnelle à l’ASM Clermont.

"Après 15 belles années au sein de l’ASM et de la belle famille du rugby français, une nouvelle page se tourne pour moi, écrit le centre tricolore. Ces deux dernières années ont parfois été difficiles à gérer… Un constat évident que mon corps n’encaissait plus le niveau d’exigence que demande maintenant le rugby professionnel. Je fais donc le choix d’anticiper l’arrêt de ma carrière."

Des blessures à répétition

Ces deux dernières années, il a très souvent été éloigné des terrains à cause de blessures à répétition et n’aura disputé que quatre matchs depuis l’été dernier, dont deux en Top 14. Fin mai, RMC Sport révélait qu'il était proche d’un départ de Clermont, à un an de la fin de son contrat. Avec les départs de Morgan Parra et Camille Lopez, en route respectivement pour le Stade Français et Bayonne, le double champion de France (2010 et 2017) et vainqueur du Challenge européen (2019) perd une autre de ses figures.