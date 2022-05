Top 14: Wesley Fofana se rapproche d'un départ de Clermont

INFO RMC Sport. Wesley Fofana, qui a effectué toute sa carrière professionnelle à Clermont, pourrait s’en aller cet été, un an avant la fin de son contrat. Les discussions sont en cours en coulisses entre les deux parties.



Reverra-t-on Wesley Fofana avec le maillot de Clermont ? Le doute est aujourd’hui plus que permis. Le centre international (34 ans, 48 sélections avec les Bleus, la dernière contre l’Italie lors de la Coupe du monde 2019) est actuellement blessé. Victime d'une rupture du tendon du biceps droit contre le Stade Français, il a d’ores et déjà terminé sa saison et ne participera pas au dernier match contre Montpellier dimanche soir.

Fofana, régulièrement gêné par des soucis physiques, n’aura disputé que quatre matchs depuis l’été dernier, dont deux en Top 14. Alors que Clermont s’active sur le marché des mutations, avec notamment la signature du Toulonnais Julien Hériteau révélée par RMC Sport la semaine passée, la question de son avenir est plus que jamais d’actualité.



Fofana est sous contrat jusqu’en 2023 mais sa situation est en passe d’évoluer. "La question d'une fin de contrat anticipée de Wesley est sur la table, pour le club comme le joueur", indiquait le président clermontois Jean-Michel Guillon dans les colonnes du Midi Olympique au mois de mars. "C'est une discussion qu'on pourrait avoir. S'il est de nouveau blessé, on se posera la question concrètement. (…) Un joueur comme Wesley, avec ce passé glorieux et tout ce qu'il a pu apporter au club, doit aussi réfléchir à la question de sa sortie. Tout le monde aimerait qu'elle se fasse par le haut, pas comme un joueur dont on ne parle plus que des blessures."

Clermont à l'origine de la séparation

Selon les informations de RMC Sport, les deux parties sont bien en discussions quant à une éventuelle rupture anticipée de contrat. Joint par RMC Sport, Jean-Michel Guillon ne s’est pas montré loquace ce dimanche. "Je n’ai pas d’informations à vous communiquer, a-t-il répondu, puisqu’il est blessé en ce moment. On est en train de regarder avec lui les différentes options qui sont sur la table."

Pour Clermont, à l’origine de cette séparation, cela permettrait d’alléger sa masse salariale, d’avoir une plus grande marge de manœuvre pour le salary cap et donc de poursuivre son recrutement. Un arrangement est aujourd’hui probable. Avec les départs de Morgan Parra et Camille Lopez, en route respectivement pour le Stade Français et Bayonne, c’est une autre figure du club, double champion de France (2010 et 2017) et vainqueur du Challenge européen (2019), qui pourrait bientôt faire ses adieux.