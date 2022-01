Champions Cup: Castres battu sur le fil par le Munster

Castres a concédé ce vendredi sa troisième défaite en autant de matchs de Champions Cup ce vendredi, face aux Irlandais du Munster (13-16).

Castres peut sans doute déjà tirer un trait sur la Coupe d'Europe de rugby après avoir concédé sur le fil vendredi, en ouverture de la 3e journée, sa troisième défaite en autant de matches, à domicile face aux Irlandais du Munster (13-16). Huit des douze équipes de chaque poule seront qualifiées pour les phases finales à l'issue du premier tour, donc le CO n'est pas encore mathématiquement éliminé de la compétition.



Mais il faudrait un miracle la semaine prochaine sur la pelouse des Harlequins, champions d'Angleterre en titre, pour que l'aventure continentale se poursuive. Touché dans la semaine par le Covid-19, le club tarnais, qui n'a jamais vraiment fait de l'Europe une priorité absolue, en a-t-il vraiment l'envie?

Les remplaçants ont tout donné

La question pouvait encore une fois se poser à la lecture du XV de départ aligné vendredi soir, avec 13 changements opérés par rapport à celui qui avait dominé le Stade français la semaine précédente en championnat (15-9). Comme lors des deux premières journées, ponctuées de deux défaites avec bonus défensif contre les Harlequins (20-18) et au Munster (19-13), les seconds couteaux castrais n'ont pourtant pas démérité face à un grand d'Europe.



Ils ont même basculé devant à la pause (7-3) grâce à un essai du jeune arrière Thomas Larregain, utilisé une seule fois cette saison en Top 14, venu d'un jeu au pied parfaitement dosé par l'ouvreur néo-zélandais Ben Botica. La preuve d'un réservoir intéressant du côté du Tarn, même si le Munster a fait basculer le match en sa faveur dans le deuxième acte, d'abord grâce au pied de son jeune ouvreur Jack Crowley, puis à un essai dans les derniers instants du longiligne troisième ligne Gavin Coombes.



C'est la deuxième défaite en l'espace d'un mois en Coupe d'Europe pour Castres, dans son stade Pierre-Fabre où les hommes de Pierre-Henry Broncan n'ont pourtant plus perdu depuis plus d'un an en championnat. Une série que le CO, actuellement 3e du Top 14, aura tout le loisir de prolonger, maintenant qu'il n'a plus grand-chose à espérer de sa campagne européenne.