Champions Cup: La Rochelle-Leinster et Toulouse-UBB en demies

Brillamment qualifiée samedi contre Sale, l'équipe de La Rochelle accueillera les Irlandais du Leinster en demi-finales de Champions Cup. Dans l'autre demie, 100% française, Toulouse briguera une place en finale à domicile face à Bordeaux-Bègles. Les rencontres se disputeront les 1er et 2 mai.

On connait les affiches des demi-finales de la Champions Cup. Et elles ne manquent pas de piment. Les quarts à peine terminés avec la victoire de Tousouse aux dépens de Clermont, le tirage au sort a désigné l'UBB comme adversaire des "Rouge et Noir" qui auront l'avantage d'évoluer à domicile. Le troisième représentant tricolore, La Rochelle, accueillera les Irlandais du Leinster, quadruples champions d'Europe. Les demi-finales se dérouleront le week-end du 1er et 2 mai.

Huget : "Il y a des matchs de Top 14 avant de penser à Bordeaux"

Avant de se qualifier pour le dernier carré, les Rochelais s’étaient brillamment imposés samedi à domicile face à Sale (45-21). Le même jour, le Leinster a éliminé le tenant du titre, Exeter sur sa pelouse (22-34). Ce dimanche était consacré à des quarts 100% français. L’UBB a battu le Racing 24-21. Au terme d’un match poussif, une pénalité de Matthieu Jalibert a offert une première demi-finale à l’équipe girondine. Enfin le Stade Toulousain a décroché son ticket à la faveur de sa victoire contre Clermont au stade Marcel Michelin (21-12). "Chaque année on a envie d’aller chercher quelque chose, commente l'ailier de Toulouse Yoann Huget. Il y a eu des petits obstacles. Peut-être qu’on est un peu plus près que les années précédentes. On a la chance de recevoir. A nous de saisir cette chance-là. Il y a des matchs de Top 14 avant de penser à Bordeaux. On a 15 jours pour préparer la réception de Bordeaux."

Montpellier ira à Bath en Challenge Cup

En Challenge Cup, Montpellier qui s'est qualifié face au Benetton Rugby samedi, a hérité des Anglais de Bath en demi-finale. Une tâche compliquée pour le MHR qui jouera sur la pelouse de son adversaire. L'autre demie opposera Leicester à Ulster.