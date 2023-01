Champions Cup: le tableau complet des 8es de finale, avec Toulouse, La Rochelle et Montpellier

Après les derniers matchs de la phase de groupes de la Champions Cup ce dimanche, le tableau de la phase finale est connu. La Rochelle, Toulouse et Montpellier sont encore en lice pour les clubs français.

Trois clubs du Top 14 peuvent encore espérer remporter la Champions Cup. Le tableau complet des phases finales est désormais connu ce dimanche soir, après les dernières affiches de la phase de groupes. Il faudra attendre désormais le week-end du 1er et 2 avril pour assister aux huitièmes de finale.

Cinq clubs français à la trappe après la phase de groupes

Tenant du titre et premier de la poule B, le Stade rochelais recevra l'équipe anglaise de Gloucester. Deuxième dans ce même groupe, Toulouse jouera également à domicile, face au club sud-africain des Bulls. Enfin, Montpellier ira en Angleterre pour jouer face à Exeter.

Au niveau des autres affiches, une rencontre 100% irlandaise aura lieu entre le Leinster et l'Ulster. Le Munster ira de son côté en Afrique du Sud pour défier les Sharks. Les Stormers, le troisième club sud-africain encore en lice, accueillera les Anglais du Harlequins.

Pour rappel, huit clubs français étaient engagés dans la phase de groupes de la Champions Cup. Lyon, le Racing 92 et Clermont continueront l'aventure européenne cette saison en Challenge Cup, là où elle est d'ores et déjà terminée pour Bordeaux et Castres.

Les huitièmes de finale (du 31 mars au 2 avril) :

8e de finale 1 : Leinster-Ulster

8e de finale 2 : Exeter-Montpellier

8e de finale 3 : Sharks-Munster

8e de finale 4 : Saracens-Ospreys

8e de finale 5 : Leicester-Edimbourg

8e de finale 6 : Stormers-Harlequins

8e de finale 7 : Toulouse-Bulls

8e de finale 8 : La Rochelle-Gloucester

Tableau pour les quarts de finale (8 et 9 avril)

Quarts de finale 1 : Leinster-Ulster / Leicester-Edimbourg

Quart de finale 2 : Toulouse-Bulls / Sharks-Munster

Quart de finale 3 : Exeter-Montpellier / Stormers-Harlequins

Quart de finale 4 : La Rochelle-Gloucester / Saracens-Ospreys

Tableau pour les demi-finales (29, 30 avril)

Demi-finale 1 : vainqueur QF1-vainqueur QF2

Demi-finale 2 : vainqueur QF3-Vainqueur QF4

(Stades désignés par l'EPCR)

Finale le 20 mai: à l’Aviva Stadium de Dublin