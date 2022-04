Champions Cup: Montpellier qualifié pour les quarts malgré une énorme frayeur face aux Harlequins

Le MHR s'est qualifié ce samedi pour les quarts de finale de la Champions Cup malgré sa défaite en 8e de finale retour face aux Harlequins (33-20). Vainqueurs à l'aller (40-26), les Montpelliérains s'en sortent pour... un point.

Six jours après sa victoire en 8e de finale aller de Champions Cup acquise avec 14 points d'avance (40-26) malgré un score de 34-0 en seconde période, le MHR s'est fait très peur sur la pelouse des Harlequins ce samedi. Au terme d'une fin de match étouffante où Smith a manqué une balle de match au pied, Montpellier s'en sort finalement pour un point au score cumulé (60-59) et affrontera l'UBB ou La Rochelle au prochain tour.

Si le premier essai anglais arrive après moins d’une minute de jeu par l’intermédiaire de Jones, Montpellier réagit vite grâce à Reilhac (11e). Après un nouvel essai de Dombrandt (14e), les Harlequins prennent le large à la suite d'une relance impressionnante de Smith sur un coup d’envoi adverse et une action finalement conclue par Marchant (29e).

L'incroyable manqué de Smith face aux poteaux

Un nouvel essai de chaque côté est inscrit avant la pause où le score est de 28-17 et où le MHR ne compte plus que 3 points d’avance sur l’ensemble des deux matchs. Malgré une pénalité de Pollard lui offrant 6 unités de marge, Montpellier souffre et subit devant son en-but, encore plus lorsque Maurouard laisse ses coéquipiers à quatorze pour dix minutes (68e). Un essai en coin de Smith est même annulé après un écran de Jones mais Lynagh punit logiquement les Montpelliérains quelques instants plus tard (76e, 33-20). En position idéale, très légèrement excentré sur la gauche, Smith ne passe en revanche pas la pénalité de la qualif, permettant aux visiteurs de conserver leur maigre avance qu'ils ne lâcheront pas.

Malgré 13 changements dans le XV de départ par rapport à l’aller, seuls Willemse et Ngandebe étant reconduits, et donc un gros coup de chaud en fin de match, Montpellier verra les quarts de finale de la Champions Cup. Ce sera cette fois-ci en match sec, face à l’UBB ou La Rochelle, le week-end du 13 au 15 mai.