Champions Cup: Montpellier se fait très peur mais domine les Harlequins

Une première période de très haut niveau puis un trou d’air dans le deuxième acte: Montpellier a joué à se faire peur contre les Harlequins, lors du huitième de finale aller de Champions Cup, remporté 40-26 à l’issue d’un match qui laisse espérer les Anglais.

Après une phase de groupes perturbée par le Covid-19, Montpellier, leader du Top 14, a attendu les huitièmes de finale de la Champions Cup pour jouer le jeu de la Coupe d’Europe cette saison. Pas totalement concerné par l’enjeu lors de la phase de groupes, à l’image de la claque historique reçue au Leinster (89-7), le MHR, qui vient de prolonger l’ensemble de son staff jusqu’en 2025, a dominé les Harlequins à domicile ce dimanche, non sans se faire peur en fin de match. Victoire 40-26 pour les Héraultais, avec un cinq essais à la clé et un avantage certain en prévision du match retour prévu samedi prochain.

Pris à la gorge d’entrée par les coéquipiers de l’ouvreur international Marcus Smith, les Montpelliérains ont passé les vingt premières minutes à défendre avant de punir les Harlequins, le n°8 Zach Mercer s’offrant un doublé en inscrivant deux des quatre essais marqués par le MHR dans un moment d’euphorie. Lamositele a prolongé les festivités au retour des vestiaires sur une séquence où Montpellier a mis au supplice la défense londonienne, complètement débordée. Le public se régalait, et pouvait légitimement s’attendre à passer un bel après-midi ensoleillé.

"Sept points de trop", regrette Saint-André

Et pourtant, contrairement aux apparences, le match était loin d’être terminé. Déchaînés, les joueurs de Philippe Saint-André ont connu un trou d’air, et perdu tous leurs repères en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire.

La physionomie du match changeait radicalement à la 50e, les Harlequins donnant l’impression de pouvoir marquer sur chaque phase de jeu, là où les Héraultais commençaient à subir, ratant des plaquages à la pelle, commettant des erreurs de circulation défensive. Trois essais furent ainsi inscrits en l’espace d’un quart d’heure. De 34-0 à la 48e, à 34-19 à la 66e, la peur avait changé de camp.

Le MHR a semblé accuser le coup physiquement face à des Harlequins reboostés moralement par deux essais consécutifs. Si la défense héraultaise a retrouvé du jus et des couleurs en fin de match, elle pourra regretter ce dernier essai offert aux Anglais sur une longue passe de Pollard, qui ne s’imposait pas et fut interceptée par Lynagh (79e). Le Sud-Africain s’est toutefois rattrapé à la sirène (80e) avec une ultime pénalité qui offre à Montpellier 14 points d’avance avant un périlleux déplacement au Stoop. "Il y a peut-être sept points de trop", a reconnu Philippe Saint-André, quand même "fier" de la prestation de ses joueurs, au micro de BeIN Sports.