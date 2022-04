UBB: "Je m’en fous d'O’Gara", Urios revient sur son altercation avec le coach de La Rochelle

Au lendemain du huitième de finale aller de Champions Cup entre Bordeaux-Bègles et La Rochelle (13-31) samedi à Chaban-Delmas, Christophe Urios, coach de l’UBB, est revenu sur l'antenne de RMC sur son altercation avec son homologue rochelais Ronan O’Gara, une semaine plus tôt en Top 14.

Ces deux-là ne se quittent plus. Entre Christophe Urio et Ronan O’Gara ce n’est pourtant pas le grand amour. Il y a une semaine, les managers de Bordeaux-Bègles et de La Rochelle n’étaient pas loin d’en venir aux mains à la mi-temps du match de la 22eme journée de Top 14 (victoire des Rochelais 16-15). Cet incident coûtera aux deux entraîneurs une convocation devant la commission de discipline de la LNR mercredi, comme révélé mardi par RMC Sport.

En attendant, La Rochelle a de nouveau pris le dessus sur son rival samedi, cette fois en 8eme de finale aller de Champions Cup (13-31), et sans incident. Au lendemain de ce revers, Christophe Urios est revenu sur cette rivalité source de tensions. "On a deux équipes de très haut niveau qui s’affrontent, une bagarre régionale, une rivalité et vous pensez que les matchs vont se passer comme ça, a interrogé le technicien dimanche dans les Grandes Gueules du Sports sur RMC. Hier (samedi) ça s’est passé comme ça… On en a pris 30. Ce sont des matchs très particuliers, il doit y avoir de la tension."

"Je lui ai dit ce que j’avais à lui dire"

Concernant une éventuelle suspension, Urios admet que "c’est le jeu". "Je ne réfléchis pas à ce qui va se passer après", ajoute-t-il avant d’en remettre une couche sur son homologue rochelais, un coach qu’il avait qualifié "d’insupportable" le week-end passé.

"Je m’en fous de Ronan O’Gara. Il a eu un comportement. Je lui ai dit ce que j’avais à lui dire et puis basta, je suis passé à autre chose. Ce qui me préoccupe c’est qu’on n’arrive pas à battre cette équipe, ce n’est pas lui." L’UBB aura l’occasion de faire mentir son entraîneur dès samedi lors du 8eme de finale retour de Champions Cup.