UBB-La Rochelle: "On n'a pas été invités, on n'a pas été à la hauteur", admet Urios

L'entraîneur de l'Union Bordeaux-Bègles Christophe Urios n'a pas été tendre avec son équipe, inexistante à ses yeux face à La Rochelle samedi, en huitièmes de finale aller de la Champions Cup.

La Rochelle a fait respecter sur la scène continentale son hégémonie nationale sur Bordeaux-Bègles, en s'imposant logiquement samedi en Gironde (31-13-) à l'occasion du 8e de finale aller de Coupe d'Europe. Si l'opposition il y a une semaine en Top 14 s'était joué sur des petits détails et une pénalité après la sirène (15-16), le scénario du jour a mis en évidence une grosse supériorité rochelaise matérialisée par trois essais.

Urios: "J'ai vu une équipe vieille"

"La défaite de la semaine dernière (en Top 14) faisait plus mal, a confié Christophe Urios, le coach bordelais, en conférence de presse. Là, on n'a pas été à la hauteur. Elle fait mal par l'ampleur du score, par le sentiment qu'on n'a pas été invité. Il n'y a pas eu beaucoup de suspense (...) On a été battu par meilleur que nous, on n'a pas été à la hauteur physiquement, bravo à La Rochelle." En fin de match, c'est par un rugby décousu que les Girondins ont atténué un peu l'ampleur du score grâce à un essai de Federico Mori servi d'une chistera par Woki (61) alors que les Rochelais s'étaient déjà mis en mode gestion en vue du match retour dans une semaine.

Le dernier finaliste de l'épreuve, au complet, a une nouvelle fois fait forte impression face à son voisin bordelais. L’avantage pris devrait permettre aux hommes de Ronan O’Gara de valider leur billet pour les quarts lors du match retour à Deflandre.

"C'est compliqué d'y croire quand il y a 18 points à remonter quand tu vas à La Rochelle, a souligné Urios. Il faut être fier d'aller jouer les 3e et 4e mi-temps (de cette opposition). Ce qui nous fait du mal, c'est notre physique. On souffre, on s'accroche. Il faut qu'on rentre du monde pour faire tourner les mecs. J'ai vu une équipe vieille sur le terrain alors qu'il aurait fallu de l'enthousiasme. On n'arrive pas à trouver les clés, à trouver les solutions."