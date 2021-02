Champions Cup: remaniée, la compétition reprendra sous forme de phases finales

Alors que l'EPCR a été contraint d'annuler les deniers matchs de poules prévus au mois de janvier en raison du contexte sanitaire, la suite de la compétition a été remaniée. Les phases de poules sont remplacées directement par des phases finales, pour lesquelles les huit premiers des deux groupes sont qualifiés.

Au mois de décembre dernier, la Champions Cup et la Challenge Cup avait été contraintes de donner la victoire sur tapis vert, à sept rencontres pour des cas positifs au Covid-19 dans les équipes. Les deux dernières journées de phases de poules prévues au mois de janvier ont ensuite été annulées en raison du contexte sanitaire. C’est pourquoi, ce mercredi l’EPCR a décidé de remanier la suite de la compétition face à l'épidémie de coronavirus, afin que la compétion puisse reprendre.

>> Le sport face au coronavirus: les infos en direct

Les phases de poules terminées

Pour cela, la reprise des deux tournois européens de rugby se poursuivront sous forme de huitièmes de finale. La compétition reprendra le week-end du 2/3/4 avril. La phase éliminatoire continuera ensuite avec les quarts de finale prévus le 9/10/11 avril, les demi-finales le 30 avril et le 1/2 mai. Les deux finales se joueront comme prévu à Marseille, le vendredi 21 mai pour la Champions Cup et le samedi 22 mai pour la Challenge Cup.

Les huit meilleures équipes des deux poules qualifiées

Les affiches de huitièmes de finales des deux tournois seront déterminées à l’issue de tirages au sort qui seront effectués le 9 mars prochain. Les huit clubs les mieux classés des deux poules au moment de la suspension du tournoi sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale. Sept clubs de Top 14 prendront part à la suite de la compétition européenne: Bordeaux-Bègles, La Rochelle, Toulon, Lyon, Racing 92, Toulouse, Clermont.

Comme l’avait souhaité l’EPCR pour le format initial qui avait été choisi au début de la 2020-2021, les clubs d’une même ligue ne pourront pas être tirés au sort pour s’affronter lors des huitièmes de finale. Cependant, les clubs issus d’une même poule pourront jouer l’un contre l’autre. À partir des quarts de finale, il sera ensuite possible que deux équipes d’une même ligue puissent se rencontrer.

Pour déterminer qu’elle équipe recevra, l’EPCR a convenu que les clubs qui ont remporté leurs deux matchs de poules sur le terrain, dont les résultats n’ont pas été impactés par le Covid-19, joueront à domicile. Ainsi, le Racing 92, le Leinster Rugby, les Wasps, Bordeaux-Bègles et le Munster Rugby seront tous assurés de disputer leur huitième chez eux. Un tirage au sort sera effectué pour les rencontres qui ne comprennent pas les équipes citées précédemment.

Les équipes qualifiées à l'issue des phases de poules:

Poule A: Leinster Rugby, Wasps, Bordeaux-Bègles, La Rochelle, Scarlets, Edinburgh Rugby, RC Toulon, Sale Shark

Poule B : Lyon, Racing 92, Toulouse, Munster Rugby, ASM Clermont Auvergne, Bristol Bears, Exeter Chiefs, Gloucester Rugby

Du changement aussi en Challenge Cup

Pour la Challenge Cup, les huit premiers de la phase préliminaire affronteront en huitièmes de finale, les huit clubs qui n’ont pas été qualifiés pour la phase éliminatoire de la Champions Cup. Deux équipes françaises sont donc encore en lice: Agen et Montpellier. Le tirage au sort et la détermination de la réception des matches se feront donc de la même manière qu’en Champions Cup. De cette façon, les London Irish, les Ospreys et les Leicester Tigers sont assurés de jouer à domicile.

Les équipes qualifiées des phases préliminaires: London Irish, Ospreys, Cardiff Blues, Leicester Tigers, Zebre Rugby Club, Agen, Benetton Rugby, Newcastle Falcons.

Les équipes de Champions Cup repêchées: Northampton Saints, Bath Rugby, Montpellier, Dragons, Ulster rugby, Connacht rugby, Harlequins, Glasgow Warriors.