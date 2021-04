Champions Cup: Toulouse réalise l'exploit face au Munster et rejoint Clermont en quarts

Grâce à quatre essais dont deux d'Antoine Dupont en fin de rencontre, le Stade Toulousain a réussi l'exploit de battre le Munster 40-33 sur sa pelouse samedi en 8eme de finale de Champions Cup. Qualifié pour les quarts, Toulouse briguera une place en demie face à Clermont, tombeur des Wasps un peu plus tôt.

Une prouesse pour une habitude. Le Stade toulousain a créé la surprise, samedi, en s'imposant dans l'antre quasi-imprenable du Munster (40-33), pour se qualifier pour le vingtième quart de finale européen de son histoire. Les Rouge et Noir affronteront Clermont, vainqueur des Wasps (27-25) un peu plus tôt, la semaine prochaine pour une place en demi-finale de Champions Cup.

Les Toulousains peuvent remercier Mathis Lebel (42e) et Julien Marchand (55e), auteurs d'un essai chacun. Mais aussi leur Bleus majuscules, Antoine Dupont (deux essais 69e, 78e) et Romain Ntamack (8 sur 10 au pied et 20 points).

Premier revers à domicile du Munster en Coupe d'Europe depuis 2015

Car les Irlandais n'avaient plus perdu à domicile sur la scène continentale depuis 2015. Les Toulousains ont mis un terme à une série de seize rencontres sans défaite à Thomond Park (15 victoires, un nul).

Le choc culturel a bien eu lieu: à la rigueur irlandaise, les derniers champions de France ont opposé leur allant et leur désir de jouer, jouer, jouer... quitte à parfois se mettre en danger, notamment en première période (16-9).

Mais le retour des internationaux français (Antoine Dupont et Romain Ntamack à la charnière, Julien Marchand et Cyril Baille en première ligne), occupés par le match en retard des Bleus dans le Tournoi des six nations, a permis de stabiliser des Toulousains, qui restaient sur un revers devant Montpellier (29-16) en Top 14.

Et maintenant Clermont

Résultat, les hommes d'Ugo Mola ont fini fort avec quatre essais en seconde période. Ils se sont donc imposés face au Munster pour la première fois depuis 2003. Depuis, les Toulousains avaient chuté deux fois face à ce même adversaire: 47-23 en 2014 puis 41-16 en 2017.

Mieux, ils confirment que l'air irlandais leur va bien: les Toulousains ont gagné lors de lors de leurs trois derniers déplacements en Irlande en Coupe d'Europe, face au Connacht (21-7) la saison dernière, en Ulster (29-22) cette saison et contre le Munster, donc. Mais c'est bien en France, pour un duel 100% Top 14, revanche de la dernière finale, que les Toulousains iront chercher un billet pour le dernier carré.

Il faudra rééditer la performance face à des Clermontois invaincus à domicile face à Toulouse depuis 2002 (15 victoires, un nul). Un nouvel exploit?