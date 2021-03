XV de France: Dupont s’affiche dans la "Team Nueve" avec Benzema

Antoine Dupont, le demi de mêlée du XV de France, a affiché son admiration pour Karim Benzema qui porte, comme lui, le numéro 9 avec le Real Madrid. L’attaquant français a encore brillé cette semaine en Ligue des champions.

Entre "cracks", on se reconnaît. Antoine Dupont, star du XV de France, a affiché son soutien et son admiration à Karim Benzema dans un message posté sur les réseaux sociaux, mercredi au lendemain de la nouvelle belle performance de l’attaquant français avec le Real Madrid. "Team Nueve", a écrit le demi de mêlée des Bleus en s’affichant avec son numéro de maillot lors d’un entraînement. Il a mentionné l’ancien Lyonnais dans ce post qui fait référence à "KB9" (prononcez "KB nueve", comme neuf en espagnol), le surnom que se donne Benzema. Un message qui pourrait aussi s'inscrire dans le cadre d'une communication de leur équipementier commun, Adidas.

Mardi, le buteur français a encore porté le Real Madrid en ouvrant le score face à l’Atalanta Bergame (3-1) lors du 8e de finale retour de la Ligue des champions. Il a atteint la barre des 70 buts dans la compétition, le cinquième meilleur total de l’histoire, à une longueur de Raul (71) et trois de Robert Lewandowski (73), lui aussi buteur mercredi lors de la victoire du Bayern face à la Lazio Rome (5-1).

"Depuis qu'il est là, il ne fait que progresser, a réagi Zinédine Zidane, son entraîneur au Real, au micro de RMC Sport. On ne sait pas quand il va s'arrêter. Sans parler du but (...), c'est surtout dans le jeu qu'il est exceptionnel. Pas beaucoup de joueurs sont capables de maîtriser le ballon comme il le fait, de faire jouer les autres et surtout de ne pas perdre le ballon."

Antoine Dupont, lui, brille avec le XV de France. Pour certains, le Toulousain est même le meilleur joueur du monde actuellement. Il a largement participé aux très bons débuts du XV de France dans le Tournoi des VI Nations avec des succès en Italie (50-10) et en Irlande (13-15).

Il a encore marqué un essai la semaine dernière lors de la courte défaite (23-20) en Angleterre et devrait de nouveau être titulaire pour la réception du pays de Galles, samedi (21h) au Stade de France. Les hommes de Fabien Galthié, qui ont un match en retard à jouer face à l’Ecosse, peuvent toujours remporter le Tournoi s’ils gagnent leurs deux derniers matchs avec le bonus (et sans en concéder face aux Gallois).