Coupes d'Europe de rugby: l’EPCR justifie sa curieuse décision sur les matchs nuls

Comme annoncé par RMC Sport, l’EPCR a communiqué ce mardi sur l'issue des matchs de la deuxième journée des Coupes d’Europe de rugby reportés à cause du Covid-19. L’instance a opté pour des résultats nuls pour toutes ces rencontres et a justifié sa position.

Cette fois, c’est officiel et cela risque de faire réagir de nombreux clubs français ou anglais. Comme annoncé RMC Sport, l’EPCR a annoncé ce mardi sa décision concernant les matchs reportés de la deuxième journée de Champions Cup et de Challenge européen. L’instance dirigeante du rugby continental a donc confirmé que les cinq matchs de Champions et les deux affiches de Challenge reportés à cause du Covid-19 ne seraient pas joués. Les matchs de Coupe d’Europe n’ayant pas pu se disputer au mois de décembre, en raison des restrictions sanitaires et des contraintes de déplacement entre la France et le Royaume Uni, se solderont donc par un match nul.

"A la suite de plusieurs réunions du Comité directeur de l’EPCR, il a malheureusement été décidé d’annuler les rencontres reportées de la Journée 2 de cette saison de Champions Cup et d’EPCR Challenge Cup, a précisé l’instance dans son communiqué. Le Comité directeur a également autorisé l’exécutif de l’EPCR à déterminer le résultat des matchs, comme le prévoit le règlement des tournois. L’équipe exécutive de l’EPCR a décidé que la solution appropriée était d’enregistrer des scores nuls de 0-0, avec deux points de classement attribués à chaque club."

Impossible de trouver une date dans un calendrier chargé

Pour justifier sa forte décision, l’EPCR a avancé celle du calendrier. Si les troisième et quatrième journées prévues ce week-end et dans une semaine seront, elles, maintenues, impossible de trouver une date pour jouer les matchs de décembre. Entre le Top 14, le championnat anglais et le Tournoi des VI Nations (du 5 février au 19 mars), les différentes parties engagées dans le processus de décision n’ont pas été capables de s’accorder sur une date de report. Après avoir assuré que les clubs étaient capables de jouer mais bloqués par des contraintes des pouvoirs publics.

"Les options de modifier les formats des tournois et/ou de reprogrammer les matchs ont été discutées en détail par toutes les parties. Cependant, étant donné le calendrier de plus en plus compliqué en raison du Covid-19, il a malheureusement été décidé que le seul choix dans ces circonstances était d’annuler ces matchs, a encore estimé l’EPCR dans son document. […] De ce fait, la seule option pour l'exécutif de l'EPCR, d’après les dispositions de la matrice de résolution des résultats de matchs, était d'enregistrer des scores nuls de 0-0 et d'attribuer deux points de classement à chaque club."

Les matchs impactés par le verdict de l’EPCR

Champions Cup

Bath Rugby – Stade Rochelais : 0-0

Sale Sharks – ASM Clermont Auvergne : 0-0

Scarlets – Union Bordeaux-Bègles: 0-0

Stade Toulousain – Wasps: 0-0

Stade Français Paris – Bristol Bears: 0-0

Challenge européen

Worcester Warriors – Biarritz Olympique: 0-0

London Irish – CA Brive: 0-0