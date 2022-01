Coupe d’Europe rugby: réunion lundi pour ajuster le format des compétitions

Les huitièmes de finale de la Champions Cup pourraient se dérouler sur un seul match, et non pas sur des confrontations aller-retour. C’est l’option portée par la Ligue nationale de rugby afin de reprogrammer, début avril, les matchs reportés de la deuxième journée. Lundi, le board de l’EPCR doit se positionner sur le sujet.

Les réunions se multiplient à l’EPCR. L’organisateur des compétitions européennes, rassuré par les dérogations de déplacements accordées par les pouvoirs publics, a confirmé cette semaine que les troisième et quatrième journées de Champions Cup et de Challenge Cup (prévues les deux prochains week-end) "devraient se dérouler comme prévu". Ce qui ne dissipe évidemment pas toutes les inquiétudes au regard de la multiplication des cas de Covid dans de nombreux clubs... Tous veulent éviter de possibles forfaits, synonymes de défaites 28-0 sur tapis vert.

Réunion cruciale ce lundi

Par ailleurs, l’EPCR travaille sur la réorganisation du calendrier après les reports des confrontations franco-britanniques le mois dernier. Initialement, des huitièmes de finale aller-retour étaient programmés mais seuls des matchs secs pourraient finalement avoir lieu afin de gagner un week-end, du 8 au 10 avril. C’est, selon les informations de RMC Sport, la proposition de la Ligue Nationale de Rugby, mais pour ajuster le format de la compétition, une unanimité des différentes parties prenantes est nécessaire.

Une réunion est programmée ce lundi, lors du Board de l’EPCR, pour évoquer ce sujet et possiblement entériner ce principe même si les différentes Ligues concernées souhaitent, selon une source proche du dossier, "conserver une grande flexibilité en raison de la menace persistante". En croisant les doigts pour que tout se passe bien dans les semaines à venir.

Un calendrier qui s'annonce chargé

"Des discussions sont en cours à propos des cinq rencontres de Champions Cup (Bath-La Rochelle, Sale-Clermont, Scarlets-UBB, Toulouse-Wasps et Stade Français Paris-Bristol) et des deux rencontres de Challenge Cup (Worcester-Biarritz et London Irish-Brive) de la journée 2 qui ont été reportées en raison de circonstances imprévues liées aux restrictions de déplacement entre la France et le Royaume-Uni", indiquait l’organisateur dans un communiqué vendredi.

En l’état, il ne serait pas question d’utiliser la période du Tournoi des VI Nations pour programmer des matchs de Coupe d’Europe. Ces week-ends internationaux devraient en revanche être marqués par des doublons supplémentaires puisque dix clubs de Top 14 comptent au moins une rencontre en retard, en particulier le RCT qui n’a pu jouer que douze des quinze premières journées de championnat.